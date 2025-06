David Alandete: "Ha sido una gran operación de distracción de Trump, tomada por su propia cuenta, según se empieza a saber en Washington"

El mundo despierta este domingo en tensión ante el agravamiento del conflicto entre Irán e Israel. En las últimas horas, la situación ha escalado con fuerza: esta madrugada, Trump ha ordenado un ataque aéreo sobre objetivos nucleares iraníes en Fordow, Natanz e Isfahán. El expresidente ha lanzado además una advertencia clara: si no se logra un pacto de paz en los próximos días, las acciones militares se intensificarán progresivamente.

Esta reacción ha sido todo una sorpresa. Llega después de que la Casa Blanca confirmara el pasado jueves que Donald Trump tomaría la decisión sobre si intervenir militarmente o no en Irán "en las próximas dos semanas", para dar margen a que se lleven a cabo negociaciones sobre el programa nuclear iraní. Pero todo se ha precipitado.

¿Qué claves tiene esta decisión de Estados Unidos? Para el corresponsal de COPE en Washington, David Alandete "ha sido una gran operación de distracción por parte del presidente americano".

coritna de humo

Según la breve comparecencia ante la nación que ha hecho momentos después de este ataque antológico, Trump "había tomado la decisión hacía ya tiempo, estaba decidido y se dedicó a crear una cortina de humo".

Esa cortina de humo pasó incluso por" fingir que no tenía interés y por desplazar incluso bombarderos B2 de los más sofisticados al Pacífico, cuando en realidad el ataque venía desde otra parte". No ha dado muchos detalles, "pero al parecer venía desde el este y no desde el oeste".

decisiòn personal y cambio de rumbo

Por lo tanto, ha sido algo muy calibrado, muy planificado y una decisión, según lo que se empieza a saber en Washington, "tomada por su propia cuenta, porque le habían aconsejado en contra de ello tanto su vicepresidente como su secretario de Defensa".

Recuerda Alandete que Trump ha ido contra prácticamente todo el mundo tomando esta decisión tan trascendental para el mundo y para su presidencia. "Una parte importante de los republicanos han estado diciendo que no quieren esta guerra ". Además, cabe recordar que Trump hizo campaña electoral asegurando que Estados Unidos no volvería a entrar en guerra. Por tanto, esto supone "corregir la dirección en la que estaba marchando Trump".

EFE Misil iraní impacta en Tel Aviv

dos trump

"Hay una gran diferencia entre el Trump que hizo campaña y la imagen que Trump ha vendido de alguien pacifista", ha señalado el corresponsal.

Hay una gran diferencia entre el Trump que hizo campaña y la imagen que Trump ha vendido de alguien pacifista" David Alandete Corresponsal de COPE en Washington

En este sentido recuerda que, incluso en su primer mandato, "cuando mató al general de la Guardia Revolucionaria en Bagdad, Irán atacó a Estados Unidos y Trump no quiso responder porque dijo que no había ninguna baja".

Pero en esta ocasión, Trump ha decidido, "asesorado por Marco Rubio, el secretario de Estado, la persona con más poder en este momento en Washington -después de Trump-.

De esta manera "ha entroncado con la tradición neoconservadora del partido republicano". Es decir, hoy el mandatario norteamericano "ha actuado más como Ronald Reagan o Bush hijo, con esa idea de forzar un cambio de régimen, que con lo que él había vendido en la última campaña electoral".

"Trump ha entrado en esa gran línea de presidentes republicanos que han marcado primero Afganistán, después Irak y ahora en Irán".

David Alandete ha restado importancia a la comparecencia que tendrá lugar este domingo alrededor de las 14 horas en Washington, puesto que parece que no estará Trump. "No es tan relevante, la comparecencia la va a dar el vicepresidente, el secretario de Defensa y el jefe del Estado Mayor".

"Ofrecerán detalles de cómo ha sido este ataque, cómo se han destruido las tres centrales nucleares, pero sobre todo la de Fordow, que está a 80 metros bajo tierra y que se consideraba indestructible",.

la pelota en el tejado de irán

Además enfatizarán un mensaje que ya ha dejado claro Trump. "Si Irán quiere, aquí acaba este conflicto y ahora se pueden poner a negociar. De lo contrario, esta guerra va a seguir abierta", ha concluido el corresponsal.