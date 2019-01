"La buena política está al servicio de la paz". Las palabras del Papa en Año Nuevo

La Jornada Mundial de la Paz de este 1 de enero y el discurso que, en relación a ella, pronunció el Papa Francisco han protagonizado el repaso a la actualidad religiosa de los últimos siete días en 'La Mañana de Fin de Semana'. El director de la programación sociorreligiosa y de la Línea Editorial de COPE, José Luis Restán, ha destacado una frase clave del santo padre en esa alocución: "La buena política está al servicio de la paz".

ESCUCHA LA ACTUALIDAD RELIGIOSA DE LA SEMANA EN 'LA MAÑANA DE FIN DE SEMANA'

La política fue elemento clave de este discurso. "Cuando no responde a su verdadera naturaleza, cuando no está al servicio del bien común, cuando no reconoce las libertades y los derechos fundamentales también se convierte en un factor destructivo de la convivencia", ha dicho Restán. En este sentido, Francisco puso "señales de preocupación en los vicios de la política" con los que, en España, "estamos muy familiarizados", según el responsable editorial de COPE: "La corrupción, el abuso de poder, no respetar el derecho como fuente fundamental de la que nace la acción política, el discurso de la polarización y del enfrentamiento y del miedo".

Así, Restán ha hecho referencia a las "muchas incógnitas" sobre cómo van a discurrir las cosas en el continente europeo", donde están cogiendo fuerza los populismos de extrema derecha e izquierda, los nuevos nacionalismos y "toda la cuestión de la criminalización del extranjero, del inmigrante que al papá le preocupa muchísimo y que ha querido denunciar".

Otra de las cuestiones religiosas de esta semana es la carta del Papa a los obispos de Estados Unidos sobre cómo afrontar la lacra de los abusos. De ese texto "denso e intenso", el responsable de la programación sociorreligiosa destaca "lo fundamental": es necesario "un cambio de mentalidad a la hora de ejercer la autoridad y usar el dinero, de usar el poder, de educar, el modo en cómo rezamos cómo formamos comunidad". Todo esto "va más allá de simplemente a ver si aprobamos o no unas buenas prácticas para afrontar el caso de los abusos".