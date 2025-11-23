Manolo Sanchís, excapitán del Real Madrid, tras el 'pinchazo' del equipo blanco en Elche: "Este Madrid ya sabemos que por calidad puede solucionar partidos, pero no gana competiciones"

El exfutbolista y excapitán del Real Madrid, Manolo Sanchís, ha analizado la compleja situación que vive el Real Madrid y Xabi Alonso tras un nuevo 'pinchazo' del equipo blanco.

Su reflexión, en el programa 'Tiempo de Juego', llega en un momento delicado para el Real Madrid, que suma tres partidos consecutivos sin ganar tras el empate 2-2 contra el Elche. Sanchís ha utilizado la figura de Xabi Alonso para ilustrar su punto de vista: "Bueno, yo creo que hoy Xabi ha jugado al prueba error, y el resultado, lamentablemente, ha sido error".

La dificultad de implantar una idea

Sanchís profundiza en lo que considera un "intento fallido de buscar una solución". En su opinión, el problema reside en que el técnico "está intentando implantar una idea de fútbol que él traía preconcebida, y luego llegas a las plantillas, y las plantillas te marcan límites".

El exjugador considera que esta es la principal dificultad que afronta un entrenador con jugadores de primer nivel. "Los jugadores les intentas hacer llegar a cierto sitio, y hay algunos que sí, pero hay otros que no, y yo creo que es la dificultad que está teniendo", ha afirmado. Añade que el propio técnico "es el primero que está intentando encontrar una solución" porque su plan original "no lo está pudiendo hacer con jugadores de grandísima calidad".

EFE Decepción en los jugadores del Real Madrid tras encajar uno de los goles que marcó el Elche

El riesgo de la autocomplacencia

Sanchís recuerda que hay otra faceta fundamental más allá de la calidad individual, y pone como ejemplo al equipo de Guardiola, que "tenía jugadores de muchísima calidad, con poca tendencia al esfuerzo, pero él tuvo mucha convicción, les hizo correr un poquito y les convirtió en un gran equipo". Cree que esa es la labor que se debe permitir desarrollar a un técnico, aunque reconoce que, a veces, "pasa los partidos y no se va viendo la mejora táctica con respecto a la temporada pasada".

A pesar de todo, pide paciencia. "Llevamos 2 meses, 3 de competición, habría que dejarle la oportunidad", ha comentado. El mayor peligro, según Sanchís, es que "como tiene jugadores de tanta calidad nos podamos llegar a conformar con que la calidad lo soluciona todo y este Madrid ya sabemos que por calidad puede solucionar partidos pero no gana competiciones".

EFE Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, en el partido ante el Elche

Por ello, concluye que es fundamental que el entrenador logre imponer su criterio sin fisuras. "Xabi necesita implantar su idea y a partir de ahí si sale mal pues nada pero que implante su idea", ha remarcado. Para Sanchís, la clave del éxito de un proyecto es la convicción del líder: "El entrenador es el único que no puede dudar, es el único que tiene que tener la idea fija porque a partir de ahí se crea un equipo, como él dude, mala cosa", ha sentenciado.