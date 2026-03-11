"Hoy se cumplen 22 años de los atentados, de las matanzas del 11M en Atocha, fue la exposición máxima de que es el politiqueo patrio, incluso hasta el día de hoy"

Hay fechas que, con solo mencionarlas, ponen la piel de gallina, y el 11M es una de ellas. Este lunes se cumplen 22 años de los atentados yihadistas en Madrid, una mañana que dejó cerca de 200 muertos y una herida imborrable en la memoria del país. Desde su programa 'La Linterna', el comunicador Ángel Expósito ha recordado la efeméride, calificándola como una '''matanza salvaje que cambió la historia de España'''. Un día que, dos décadas después, sigue generando una profunda conmoción.

El 'politiqueo' tras la tragedia

Expósito ha subrayado que los atentados no solo fueron un ataque terrorista, sino también un punto de inflexión que desnudó las costuras de la política nacional. En su análisis, el director de 'La Linterna' ha afirmado que lo ocurrido fue "la exposición máxima de que es el politiqueo patrio, incluso hasta el día de hoy". Una reflexión que apunta a cómo la gestión de la crisis y sus secuelas se vieron empañadas por intereses partidistas.

EFE Zapatero, en el Senado

Las consecuencias de aquel día se extendieron más allá de la política interna, impactando en la geoestrategia y la lucha antiterrorista, con un papel relevante de organismos como el CNI. La memoria de las víctimas sigue siendo el eje central de cada aniversario. Precisamente, este año Atocha renueva su espacio en memoria de las víctimas, un lugar para no olvidar lo sucedido.

Una amenaza latente

El recuerdo de la tragedia sirve también como una advertencia. Expósito ha compartido la máxima de un "viejo amigo" que cobra especial vigencia: "siempre alerta". Una llamada a no bajar la guardia ante la amenaza yihadista, especialmente en un contexto mundial convulso. El testimonio de quienes lo vivieron en primera línea, como el de Marta Ruiz Azcárate, enfermera del 11-M, recuerda que sobreponerse al sufrimiento es un camino largo y complejo.

Esta alerta permanente se fundamenta, según ha explicado el comunicador, en la propia concepción del terrorismo islamista. "Para la Yihad el tiempo no existe. Su yihadismo, es la eternidad", ha sentenciado. Un recordatorio de que, 22 años después, la vigilancia y la memoria siguen siendo las mejores herramientas para hacer frente a una amenaza que no entiende de calendarios.