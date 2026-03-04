David Alandete: "Después del desmentido del Gobierno, la Casa Blanca sigue diciendo que España ha claudicado, que va a cooperar y aquí se mantienen"

En el programa 'La Linterna', el periodista David Alandete ha actualizado la situación de la crisis diplomática entre España y Estados Unidos. La controversia se centra en las declaraciones cruzadas sobre la cooperación militar española en la misión en Irán y Oriente Próximo. Mientras la Casa Blanca asegura que el Gobierno español ha garantizado su colaboración, desde Moncloa se califica esta afirmación como una "falsedad".

La Casa Blanca se reafirma: "España ha claudicado"

Todo ha comenzado con una "afirmación clara, dura y contundente" de la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Levit, durante la rueda de prensa diaria. Levit ha desmentido el "no a la guerra" del Gobierno español, asegurando que, tras las advertencias del presidente Trump, el ejército español ha dado "garantías de que van a cooperar". Según esta versión, el veto al uso de las bases compartidas ha terminado. Fuentes de la Casa Blanca han confirmado a COPE esta postura, remitiéndose a contactos directos y a una reunión mantenida hoy entre la ministra de Defensa y el nuevo embajador de Estados Unidos en España.

El gobierno español ha claudicado, que va a cooperar y aquí se mantienen"

EFE Pedro Sánchez responde ante las amenazas de Donald Trump

La insistencia de Washington es total. Según han trasladado a COPE, se reafirman en que "el gobierno español ha claudicado, que va a cooperar y aquí se mantienen". Esta cesión se habría producido, según la versión estadounidense, después de la amenaza de un embargo en toda regla por parte de Donald Trump. La situación deja a España en una posición que no es coherente, con dos versiones opuestas sobre la mesa y la duda sobre quién no está diciendo la verdad.

La "falsedad" que denuncia el Gobierno

Frente a la postura estadounidense, la reacción desde España ha sido inmediata. Tanto Moncloa como el Ministerio de Exteriores han calificado de "falsedad" la información de la Casa Blanca. Esta negativa mantiene la postura oficial del presidente y su "no a la guerra", aunque Washington insiste en que, de fondo, "la relación militar y de seguridad se mantiene" para la misión.