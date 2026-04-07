"La amenaza de Trump a Irán es una de las más graves que se han hecho desde la Casa Blanca en la historia, hoy veremos si tiene de verdad en mente esos planes de destrucción"

La tensión es máxima en la Casa Blanca este martes, 7 de abril, fecha en la que expira el ultimátum de Donald Trump a Irán. El presidente estadounidense ha fijado un plazo hasta las ocho de la tarde de Washington (dos de la madrugada en la España peninsular) para que el régimen de Teherán ceda a todas sus exigencias, que incluyen la reapertura del estrecho de Ormuz y, en la práctica, una rendición sin condiciones.

El corresponsal de COPE en Washington, David Alandete, ha analizado en el programa 'La Linterna' la gravedad de la situación, calificando la amenaza de Trump como "una de las más graves que se han hecho desde la Casa Blanca en toda su historia". El presidente ha advertido en su red social Truth que "toda una civilización morirá esta noche, para nunca volver", unas declaraciones que han disparado todas las alarmas a nivel mundial. Puedes leer más sobre la amenaza de Donald Trump a Irán en su red social Truth.

Toda una civilización morirá esta noche, para nunca volver"

EFE El presidente de Estados Unidos, Donald Trump

El plan de aniquilación

Según ha trascendido, el plan que baraja el Pentágono comenzaría con la destrucción de las centrales eléctricas y de los puentes del país, buscando así "aniquilar la estructura civil" de Irán. El propio Trump afirmó el lunes en la sala de prensa de la Casa Blanca que, si cumple con sus planes de ataque, "a Irán le llevaría al menos un siglo recuperarse", tal como ha prometido el presidente.

Un conflicto enquistado

Este ultimátum llega en el marco de una guerra que comenzó el pasado 28 de febrero por decisión del propio Trump. A pesar de la ofensiva, Irán ha demostrado una gran capacidad de resistencia y no se ha rendido. Aunque el líder supremo, Alí Jamenei, ha fallecido, su hijo y sucesor, Mojtavá Jamenei, no ha cedido a las exigencias estadounidenses y el estrecho de Ormuz continúa cerrado de forma intermitente.

EFE Un misil iraní en el cielo sobre la ciudad de Nablus, en Cisjordania, 7 de abril de 2026.

Trump ha justificado sus acciones haciendo referencia a los "47 años de extorsión, corrupción y muerte" que, según él, han transcurrido desde la Revolución Islámica de 1979. En un tono aparentemente contradictorio, el mandatario ha concluido uno de sus mensajes con la frase: "Que Dios bendiga al gran pueblo de Irán".

47 años de extorsión, corrupción y muerte por fin terminarán"

¿Amenaza real o farol?

La gran incógnita que se plantea en estas horas finales, como apunta Alandete, es si Trump "tiene de verdad en la mente esos planes de destrucción" o si se trata de una maniobra de negociación para forzar a los ayatolás a sentarse en la mesa. El mundo contiene la respiración a la espera de descubrir, esta misma noche, "uno de los momentos más importantes en la larga y compleja historia del mundo", en palabras del presidente estadounidense.