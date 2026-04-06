David Alandete, corresponsal en Washington: "Trump ha prometido arrasar totalmente Irán si no ceden ante sus demandas; dice que tardarían hasta 100 años en recuperarse"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha elevado la tensión en el panorama internacional con una doble amenaza. Durante una contundente rueda de prensa en la Casa Blanca, ha lanzado un ultimátum a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz y, en declaraciones al corresponsal de COPE y TRECE en Washington, David Alandete, ha confirmado que está sopesando sacar a Estados Unidos de la OTAN.

Ultimátum a Irán

Donald Trump ha sido tajante en su advertencia al régimen de los ayatolás. El ultimátum para la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz vence este martes a las ocho de la noche, hora de Washington (dos de la madrugada del miércoles en la España peninsular). De no cumplirse, el presidente ha asegurado que está dispuesto a hacer desaparecer Irán "en un solo día".

Según explicó el periodista David Alandete en el programa El Cascabel de TRECE, presentado por José Luis Pérez, el magnate ha llegado a afirmar que los devolvería "a la Edad de Piedra". En su comparecencia, Trump ha detallado que un ataque a sus infraestructuras tardaría 100 años en recuperarse y ha prometido arrasar totalmente el país si no ceden a sus demandas.

EFE El presidente de Estados Unidos, Donald Trump

Alandete enmarca estas declaraciones en el estilo negociador maximalista de Trump, que busca forzar al contrario a sentarse en la mesa de negociación. A pesar de la dureza de las palabras, los mercados no han reaccionado con pánico, algo que el corresponsal atribuye a que el presidente ha mostrado tener un plan y prestar atención a las encuestas de opinión y a las fluctuaciones del precio del crudo.

La OTAN, en el punto de mira

La amenaza más inmediata para los socios occidentales ha llegado a través de una pregunta directa de David Alandete. El periodista ha cuestionado a Trump sobre el futuro de la OTAN, a lo que el presidente ha respondido afirmativamente sobre la posibilidad de abandonarla, añadiendo una de sus frases características: "Lo vamos a ver muy pronto".

El corresponsal ha recordado que la última vez que Trump utilizó esa misma expresión fue semanas antes de que el ejército se llevara a Maduro. La advertencia llega justo antes de la visita a Washington, este miércoles, del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien intentará convencer al presidente de no desmantelar la Alianza Atlántica.

Kyle Mazza-CNP El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, escoltados por agentes de la DEA hasta un tribunal de Nueva York tras su captura el 3 de enero en un ataque de Estados Unidos contra el país sudamericano

El profundo malestar de Trump con sus socios es evidente. El presidente ha criticado duramente a España, Alemania y Francia por no permitirle el uso de bases, aeropuertos y espacio aéreo en el conflicto con Irán. Las críticas se han extendido también a otros aliados como Corea del Sur, Japón y Australia por no haber acudido "al rescate de Estados Unidos en este momento de máxima necesidad", según considera.

Castigo a los aliados desleales

Trump siente que la OTAN, una alianza defensiva, le ha "maltratado e ignorado". Por ello, aunque no llegue a una salida completa, sí podría optar por lo que él denomina "desinvertir" o "soltar lastre". Esta estrategia podría traducirse en medidas de castigo, como la sugerida por un artículo del periódico Washington Examiner, que planteaba trasladar las tropas estadounidenses de las bases españolas de Rota y Morón a Portugal o Marruecos.

Durante la tertulia en 'El Cascabel', se ha analizado que la crisis actual marcará "un antes y un después" en la OTAN. Según Alandete, en la Casa Blanca se percibe que algunos líderes, como el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, han hecho "bandera de su antiamericanismo" para sacar rédito político, una postura que Trump considera una "afrenta" que tendrá consecuencias muy graves.