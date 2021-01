Los Tiempos Modernos en La Linterna de hoy nos invitan a baialr con Tom Jones y Earth Wind and Fire. Disfrutamos de "Microsinfonías" de Sergio Vallín. Escuchamoso el nuevo singe de Maika Makovski "Reaching out to you" que estará incluido en su nuevo trabajo "MKMK". También está de estreno Eguala con DANI, el segundo capítulo de su discolibro "Amor en tiempos de Twindergram". Recordamos las nuevas fechas de la gira de despedida de José Luis Perales y terminamos con The Beatles.