Sequía en plena borrasca: Expósito analiza cuáles deberían ser las medidas para evitar los recortes de consumo

La lluvia ha sido la protagonista en mayor o menor medida en todo el país sobre todo en el centro y norte peninsular este viernes. Además, durante el fin de semana habrá que usar el paraguas si sales a la calle y tendremos temperaturas muy frías en torno a los cero grados en casi todo el país por culpa de la borrasca denominada “Juan”, y la semana que viene tendremos un potente anticiclón con escasas lluvias que se mantendrán durante todo este mes de enero.

Y, en medio de todo ello, dos comunidades autónomas dan la voz de alarma por la situación de sequía en el horizonte.





La sequía en Cataluña



En la región catalana, donde la situación es realmente preocupante, la crisis de agua por las faltas de lluvias ha provocado que la Generalitat esté a punto de decretar la emergencia en todo su territorio. Ahora mismo los embalses están ligeramente por encima del 16% pero en cuanto bajen de esa cifra se aplicarán las restricciones que afectará al sistema Ter Llobregat, que abastece a más de 200 municipios del área metropolitana de Barcelona y parte de Gerona.

El conseller de Acción Climática, David Mascort, durante la rueda de prensa desde la que ha defendido los proyectos para tener recursos hídricos para el riego agrícola en la comarca del Priorat (Tarragona) / EFE









Xavier Latorre, presidente de la Asociación catalana de Amigos del Agua, explicaba este viernes a Expósito en La Linterna que la comunidad autónoma está “en la UCI hidrológica”. “Cuando uno esta en una situación tan complicada, las medidas que se toman a corto plazo sólo se pueden calificar de quirúrgicas”, apunta, mientras señala que hay una sensación de “nerviosismo” por las ideas que se lanzan, “y eso crea una sensación de desamparo”.

Para Latorre, no se entra a reflexionar cuáles son los recursos tradicionales, los subterráneos, y los que son no convencionales. “¿Hemos aprovechado todos los convencionales? Mi idea es que no”, comenta. “¿Hemos aprovechado los pantanos? ¿Hemos estado vigilantes de sacar del pantano solo el agua imprescindible? Uno alberga todo tipo de dudas”, añade. En cuanto a los subterráneos, al experto le cuesta decir que hayan “destrozado muchos recursos con los residuos de los cubines. Entendemos que hay que llegar al doble de recursos subterráneos".





“Habría que investigar nuevos acuíferos, su descontaminación, aunque sea cara, hay que hacerlo”, concluye, mientras lamenta que “la temporada no pinta, pero no pinta bien para nadie”, en referencia a otras regiones. Por último, ha querido poner el acento en las consecuencias que pueden tener los avisos de sequía al turismo: “Si somos mas cautos en el sentido de mandar algunos mensajes, que algunos tienen características disuasorias, no juguemos con las cosas de comer”.





La situación en Andalucía



Por su parte, el Presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se mostraba contundente esta semana hablando de las necesidades de la región para acabar con la sequía. Además, anunciaba que capitales como Sevilla, Córdoba o Málaga sufrirán cortes de agua durante el verano.

Quienes ya están viviendo este tipo de restricciones son los vecinos del Campo de Gibraltar. Medio centenar de municipios ya sufren restricciones. El campo está seco. Los embalses andaluces están bajo mínimos. Por ejemplo el de Bornos, en Cádiz, se encuentra tan solo al 10% de su capacidad. Muy crítica es también la situación en Almería.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado que el 29 de enero se aprobará el cuarto decreto de sequía con 200 millones / EFE









Eduardo Perero, director técnico adjunto de la Fundación CONAMA, subraya también con Ángel Expósito que la situación es “muy preocupante”, y recuerda que “en los embalses estamos en el 45% cuando la media suele estar en el 55% de media a esta altura del año”. “En la cuenca mediterránea andaluza está con los embalses al 18% cuando debería estar al 47%”.

Sobre las medidas que se han tomado en los últimos años, Perero recuerda las sequías del 95, en la que se produjeron grandes cortes de agua: “a raíz de ahí surgieron los planes especiales de sequía y, aunque ha habido en los últimos años más períodos de sequía, no hemos sufrido recortes”. “Además, hemos pagado el agua a un precio muy bajo respecto a otros países. Quizás el problema es no haber dado un aviso de ahorro”, lamenta.









Así, hay que advertir, según el experto, que las medidas que escuchamos ahora son de emergencia, por lo que “no hay que tomarlas como estructurales”. Entre los motivos de la situación, “no haber llevado las inversiones necesarias es por falta de voluntad política y, por otro lado, porque los sistemas financieros y económicos no han estado bien diseñados. Lo que pagamos por el agua no está cubriendo los costes de mantenimiento”.

Así, plantea varias soluciones: modernizaciones de estaciones depuradoras, el control de fugas, la eficiencia, modernización de regadíos y mejorar las masas de agua.