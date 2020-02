Regino, minorista en Consuegra: “El campo no es rentable. Tenemos que mantener los precios de hace 4 años"

egino Escribano tiene 53 años y es de Consuegra. Se dedica al cultivo de la vid, el cereal y el olivo. Dice que su trabajo le gusta, es el único que le hace sentirse realizado, se identifica profundamente con su tierra y quiere mantenerse allí. Aunque lo cierto es que cada vez resulta más complicado vivir del campo. El mercado les ahoga lentamente cada año que pasa y por eso salen a la calle a protestar.

Regino recibe a Ángel Expósito en el corazón de la cooperativa para la que trabaja, centrada en la exportación de vinos a Francia, Italia, China, Rusia, Japón… Esta es una de las buenas noticias que trae la globalización, permite que desde este pueblo de Toledo se exporten productos a cualquier esquina del mundo. Las ventas al extranjero suponen más del 60% de las ventas locales. En España la situación es muy complicada. Asegura que los precios que rigen el mercado actualmente no permiten que sea rentable. Dice que el problema es que no se respetan los contratos que se hacen durante la producción del producto. Si el mercado evoluciona a la baja, los encargados de llevarlo al consumidor deciden no pagarlo y quien se ve perjudicado en la mayoría de los casos es el productor. Por otro lado, protestan porque se ha llegado a un punto crítico. Conviven con precios de hace 40 años, mientras que el resto de materiales necesarios para su producción suben sin parar.

Los agricultores y ganaderos han multiplicado sus movilizaciones de cara a los próximos días. Mientras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez señala como culpables a las grandes cadenas de supermercado, el ministro de Agricultura, Luis Planas, aseguraba que “no se trata de culpabilizar a nadie”. Le quitan hierro al asunto diciendo que las protestas siguen un patrón que es común en toda Europa. La subida del SMI ha provocado el estallido de un campo ahogado por los precios bajos y el problema de los aranceles.

Hoy se enciende ‘La Linterna’ desde Consuegra, en pleno corazón de la Mancha. Con el objetivo de entender los problemas que han llevado a ganaderos y agricultores a lanzarse a la calle. ¿Por qué protestan?, ¿cuál es su situación?, ¿por dónde podría pasar la solución?