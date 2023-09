La reflexión de Ángel Expósito frente a los siete padres de la Constitución: "¿Cómo es posible?"

En esta Sala Constitucional del Congreso de los Diputados, delante de los siete padres de la Constitución, la verdad que impresiona en cuanto tengas un poquito de concepto de la historia.

Te plantas ante Gregorio Peces-Barba, Gabriel Cisneros -víctima del terrorismo de ETA- Miguel Herrero de Miñón, Miquel Roca -los únicos que están vivos, Herrero y Roca-, José Pedro Pérez-Llorca, Jordi Solé Tura y Manuel Fraga.

Me pregunto, más allá de que si haces una encuesta por el hemiciclo me temo que muchas de sus señorías no sabrían quiénes son los siete padres de la Constitución, cómo es posible que estos siete señores llegaran al pacto que llegaron -ellos y sus superiores- y que ahora seamos incapaces de alcanzar un mínimo pacto de Estado entre los dos grandes partidos, con la que está cayendo y ante la amenaza de amnistía, independencia, autodeterminación, referéndum... Es imposible.

Y la gran pregunta: desde aquel pacto de estos siete protagonistas, ¿cuántas cosas habremos hecho mal para no poder conseguir, casi 40 años después, un pacto con la que está cayendo?