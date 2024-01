Quién es y qué dice Jordan Peterson: el psicólogo condenado a cursos de reeducación por atacar a la izquierda

Jordan Peterson es psicólogo clínico, es canadiense y una celebridad en redes sociales, donde acumular un total de ocho millones de seguidores en Youtube y casi cinco millones en Twitter. Durante los últimos años el especialista ha ido ganando fama al convertirse en un azote recurrente al criticar a la izquierda 'woke', como explica en La Linterna el periodista de ABC, Juan Fernández-Miranda.

“Esa izquierda que entiende el cambio climático como una religión, que es feminista radical, políticamente correcta y defensora hasta el extremo de las minorías sobre las mayorías”. El colaborador pone como ejemplo de esa corriente ideológica en España a “lo que defienden Podemos, Sumar y algunos del PSOE”. “El tío es implacable con ellos”, comenta.









Qué dice Jordan Peterson



Un caso que sirve como ejemplo del 'tirón' que tienen los discursos del psicólogo es que el pasado octubre vino a Madrid y llenó el Wizink Center, el Palacio de Deportes, en una de las muchas charlas de crecimiento personal que ofreció a lo largo de Europa, y sin traducción simultánea.

Uno de los discursos más míticos del psicólogo clínico canadiense es un debate que mantiene con una asistente a una charla que le pregunta por la masculinidad tóxica. “¿Cuál es el antídoto para la masculinidad tóxica?”, le preguntaba una joven que esperaba en la cola para hacerle la pregunta. Peterson explica un juego con sus nieta en el que dan y devuelven una cuchara de madera para enseñar a la pequeña, de 15 meses de edad, el principio de reciprocidad, algo que usa para ejemplificar que las conductas tóxicas no corresponden a géneros si no a personas. Puedes verlo a continuación.





Otro momento bastante reproducido en redes sociales es un enfrentamiento en directo con una política australiana de ideología de izquierdas sobre temas como las cuotas de géneros, ya sea en los gobiernos o en las empresas. También puedes verlo a continuación.









Cómo Jordan Peterson convirtió a un ateo



Otro caso viral fue el de Rohan Bald y cómo Peterson le ayudó a pasar de ateo convencido a creyente. Lo explicaba hace meses en una entrevista a Scottish Catholic Observer. Con 11 años rechazó el cristianismo, declarándose ateo, aunque durante su adolescencia, se debatió entre el ateísmo y sus dudas sobre la muerte. "Algunas cosas simplemente no cuadran", pensaba Rohan.

Decidió preguntar a sus amistades cristianas sobre el sentido de la vida. Un amigo le pasó información sobre un famoso psicólogo y conferenciante canadiense. Se trataba de Jordan Peterson. Rohen quedó profundamente impactado por su enseñanzas. Se preguntó si el cristianismo le ayudaría a comprender la vida: "Empecé a escuchar a Jordan Peterson en julio de 2017 y me quedé enganchado. Escuchaba sus podcasts siempre que podía, camino al trabajo, en el descanso. Me agitaba, sacudía mis axiomas. Sus materias te ayudan a cambiar tus valores, pero no te hacen recorrer todo el camino. Empecé a pensar que quizá hay verdad y significado y él me señalaba hacia el cristianismo".









La condena a Jordan Peterson



Hace dos años el Colegio de Psicólogos de Canadá decidió investigar a Peterson porque sus afirmaciones parecían incompatibles con su profesión, la de psicólogo. Algunos de los ejemplos que ponían sobre la mesa eran sus comentarios contra el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, o sus ataques al lenguaje inclusivo.

“Porque sí, también se mete con la versión inglesa del todos, todas y todes”, comentaba en La Linterna Fernández-Miranda. Este miércoles el Tribunal de Ontario le ha dado la razón al Colegio de Psicólogos y ha condenado a Jordan Peterson a realizar un curso de reeducación. “Como en China, como en la Unión Soviética. No vaya a ser que siga diciendo cosas incorrectas, o algo peor, que siga pensando mal”, criticaba el colaborador de COPE.

“Esto acaba de pasar en Canadá, en 2024. Están a cinco minutos de gritar lo que se gritaba en España en el siglo XIX: “¡Que vivan las cadenas!” Pues, a riesgo de que me manden a reeducar, viva la libertad de expresión. Ah, y de pensamiento”, concluye.