Una psicóloga señala el gran problema en la Sanidad española por el que será difícil tratar a los jóvenes en el futuro

En las últimas semanas, hemos conocido dos estudios que reflejan bien cuál es la salud mental de los jóvenes y niños: casi la mitad de los niños y adolescentes tienen o han tenido algún tipo de trastorno en el último año. Y lo que todavía es más preocupante, 1 de cada 3 no ha hablado con nadie sobre estos problemas ni ha pedido ayuda.

Lidia lleva cuatro años con ansiedad y le costó mucho poner nombre a lo que le pasaba. Sabía que algo no iba bien, que no era la de siempre, que le superaban muchas situaciones y el detonante fue salir de su casa para estudiar en la universidad. El primer sentimiento que aparece es la vergüenza, por no saber cómo actuar y por el miedo al rechazo. Empezó a hablarlo con sus amigos más cercanos, y se apoyó en aquellos que estaban en una situación parecida a ella. Después, ya dio el paso de abrirse con su familia.

Los expertos avisan: el 70% de los problemas mentales se inicia durante la infancia y la adolescencia y la mayoría, no se atreve a pedir ayuda. Pero, ¿qué se puede hacer para revertir esta situación? Es lo que preguntamos en 'La Linterna' a la doctora Aurora García Moreno, neuropsicóloga.

Ella explicaba que “desde la pandemia, ha habido un cambio de patrones. Hemos pasado a cada vez más tener problemas con trastornos del aprendizaje, de atención, ansiedad y la conducta suicida”.

“Mucho tiene que ver la llegada de nuevas tecnologías y su uso que afecta a este desarrollo psicológico, además del entorno familiar y la educación y la forma en la que cada uno tiene sus límites y reglas” comenzaba explicando.

¿Cuáles son las señales de que los jóvenes necesitan apoyo?

Aurora García Moreno explica que la educación es fundamental para que los jóvenes se sientan apoyados y escuchados, a modo de prevención de ciertos trastornos.

“Hay trastornos como ansiedad o depresión que tiene componente genético, pero hay otros factores, que a edades tan tempranas vuelven a activarse” explicaba.

Eso es lo que le pasó a Anya, que, al entrar en el instituto, empezó a experimentar acoso. “Entré y me empezaron a insultar, diciendo que era gorda, que era una ballena. Me hicieron cyberbullying también” contaba.

La doctora explica también que una señal que nos tiene que poner en alerta es una llamada del colegio. “La primera en la población joven es cuando el colegio llama porque observan que algo no va bien. Dificultades en el aprendizaje, conducta...Cosas que normalmente no pasaban”.

“Otra es la tendencia al aislamiento, otros llegan a obsesionarse por su imagen y tienen problemas con la alimentación. En cuanto se detecten, hay que tratarlos” explicaba.

Y sí, como ella misma dice, aquí no favorecen las redes sociales. “Si se obsesionan porque el juego favorito ya no está, pierden...Hay un abuso del uso. Afecta al rendimiento y aquí está el problema, afecta a la autoestima, ansiedad, sentimiento de soledad que pueden desencadenar en depresiones. Hay cambios en la socialización”decía.

El problema en nuestra Sanidad por el que será difícil tratarles

Como señalaba la doctora, afortunadamente, hay tratamiento para ayudar a los jóvenes a no desarrollar trastornos a causa de las redes sociales.

“Hay que aprender a gestionar el uso de nuestros hijos. Cada vez hay más casos relacionados con el acoso a través de redes sociales” comenzaba diciendo.

Añade, además, que hay tratamiento y una de las mejores formas para ayudarlos es, precisamente, la prevención. “Sí hay, prevenir con ayuda de la familia y de la escuela y proporcionar programas de asesoramiento de salud mental, intervención temprana” decía.

No solo eso, porque dice que, mientras no se solucione un problema que tenemos en nuestra Sanidad, será difícil tratarles correctamente. “Y más formación especializada en salud mental en los pediatras” decía.