El consejo de un psicólogo para localizar problemas de salud mental en jóvenes: “Esto no es una gripe"

De ser tabú a ser considerado una realidad. El cuidado de la salud mental está cada vez más normalizado entre todos los sectores poblaciones. Especialmente, entre los más jóvenes. Son, también, los que traviesan situaciones más complicadas. Y es que casi el 60 % de los jóvenes entre los 15 y 30 años ha tenido algún problema relacionado de este tipo en el último año. Datos que han ido cambiando a raíz de la pandemia, cuando muchas personas se encontraron con una soledad no deseada.

Desde el Colegio oficial de psicología de Las Palmas hacen un llamamiento para que cualquier persona que esté sufriendo algún síntoma que pueda ser compatible con problemas de salud mental, acuda a un especialista. Borja Gómez, psicólogo y delegado en Lanzarote, dice que un 2 % de niños de entre 10 a 14 años tienen problemas de ansiedad y depresión, pero que afortunadamente buscan ayuda en el ámbito familiar: “No se puede abordar el problema si no hay comprensión por parte de las familias. No vale con pensar cómo lo afrontaba yo cuando era joven. Las realidades cambian, y hay que ser empáticos”.

La concienciación sobre la importancia de cuidar este ámbito de nuestra salud está cada vez más al alza. Entre un 50% de los hombres y un 70% de las mujeres tiene entre sus preocupaciones aspectos relacionados con la salud mental. La mayoría busca apoyo profesional porque, con los años, se ha normalizado esta patología: “Un problema de salud mental no es una gripe, que se solucione en unos días. Si no se ataja, se perpetúa. La presencia en los gabinetes profesionales es necesaria para que no se desarrolle más”, comenta Borja Gómez.