La psicóloga García Moreno revela la frase que nunca les debes decir a tus hijos si quieres que obedezcan

Casi el 80% de los jóvenes juegan a videojuegos en España. Es una industria que mueve miles de millones al año y los fabricantes lo saben. Por eso hacen sus productos cada vez más atractivos a través de técnicas como las cajas de recompensas, es decir, pagar una pequeña cantidad de dinero a cambio de ayudas. Y estos packs generan adicción.

Alejandro confiesa en La Linterna que, durante mucho tiempo, ha sido un adicto a los videojuegos, y no ha sido nada fácil desintoxicarse. "Si he tenido que robar, lo he hecho. Cuando tienes una adicción, cualquier cosa es realidad. Pude robar dinero a mi familia, sí, para jugar".

Alejandro cayó en la trampa del juego con solo 16 años. A esa edad ya pasaba horas jugando y si no tenía dinero para comprar esas pequeñas recompensas, hacía lo que hiciera falta. Una adicción que también afectó a sus estudios.





"Faltaba a clase o me sacaba directamente el ordenador ahí y me ponía a jugar. Me iba fatal, era imposible concentrarse o sentarse un minuto a estudiar o a tener una conversación, vives en un limbo donde solo hay juegos" confesaba apurado.

La dependencia que acaba generando es brutal. Los jugadores entran en un bucle del que no pueden salir y en el que tampoco saben cuánto dinero gastan. Y cuando deciden dar el paso y desengancharse, el vacío que sienten es enorme. Como cada martes, hablamos de salud mental con la neuropsicóloga Aurora García Moreno en La Linterna.

Por qué nos terminamos enganchando

Si alguna vez has jugado a algún videojuego, y no de forma esporádica, sino con la intención de pasártelo, sabrás que genera una pequeña dependencia hasta que lo terminas superando. Pero, ¿por qué pasa eso? Pues es lo que nos aclaraba en COPE la neuropsicóloga.

"Hay un personaje muy popular que intenta motivar al jugador para que sea más fuerte u obtener puntuaciones. Son estímulos para atraer la atención. Hay niveles que se van superando, tengan mayor autoestima, y se van enganchando para superarlos" decía.

En resumidas cuentas, te provoca una sensación de lo más agradable y sabes que vas a intentar ir a por esas recompensas. Recompensas que se dan "en diferentes horarios, no se sabe cuándo, y engancha todavía más".

"En el cerebro queda el recuerdo de que la conducta puede ser premiada, se produce una estimulación del cerebro y puede modificar las estructuras relacionadas con planificación o toma de decisiones, no se garantiza esa recompensa deseada y es similar a las máquinas tragaperras" decía.

"En ambos hay un sistema de pago, recompensa, dinero por personajes, se paga poco por algo que se cree que va a tener más valor que lo invertido, sin ser conscientes de que existe el azar, puede que lo que toque ya se tenga o no guste y te lleva a abrir otras cajas y a tener más frustración" explicaba.

Lo que no debes decir a tus hijos para evitar que se enganchen

Engancharse a videojuegos puede ser muy peligroso, porque, como recordaba la doctora, puede crear una adicción y comportamientos impulsivos y compulsivos que pueden derivar en "una depresión, soledad o fobia social" decía.

Pero, ¿cómo podemos hacer para evitar que nuestros hijos se enganchen? Pues, como explica la doctora, es "importante la comunicación. Establecer controles parentales, acceso a videojuegos, controlar el tiempo y promover la interacción familiar con otras actividades" expresaba.

Y añadía, hay algo que no se debe hacer bajo ningún concepto si queremos que obedezcan: "no sirve de nada prohibir el uso".

Es importante hacer que estos jóvenes sean conscientes del problema de adicción que tienen, y deben "identificar esos patrones de pensamiento erróneos y cambiarlos por unos más adaptativos y funcionales, se está haciendo cosas sobre todo con la prevención y educación" decía.

Porque avisa, esta adicción puede "llegar a un trastorno de personalidad, sobre todo en los jóvenes. Se apartan, se separan de toda interacción social. Según las estadísticas se da más en chicos, pero estamos 50/50 y diría que las chicas más" decía.