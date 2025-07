Cristina Valido (Coalición Canaria) pide a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza: "Gobernar no es resistir"

Uno de los socios de investidura de Sánchez es Coalición Canaria. Este miércoles, durante el pleno extraordinario celebrado en el Congreso, le recordaban al presidente que, quizás, lo mejor sería convocar elecciones.

Cristina Valido es portavoz en el Congreso de Coalición Canaria. Pasa este jueves por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para hablar sobre ello y muchos más asuntos.

Sobre ese pleno extraordinario celebrado este miércoles, indica que es un día que se podía haber ahorrado porque "no tenemos más explicaciones de lo ocurrido. Es un escenario de lucha frontal y personal entre Sánchez y Feijóo. Es dejar que pase el tiempo sin tomar decisiones que la ciudadanía espera. En un momento de fragilidad... me mantengo en que toca dejar que la gente hable".

Así, recuerda que lo más "hermoso" que tiene la democracia son las urnas.

Valido, durante sus tres minutos de intervención, recordó en el Congreso que les parece igualmente grave el "sé fuerte de Bárcenas que lo de Ábalos. No podemos minusvalorar la envergadura de las investigaciones que estamos conociendo. Hay un cabreo en la calle y no responde con lo que vimos ayer. Con ese 'y tú más' que, en el fondo, está reconociendo la propia corrupción. No tuvimos suerte. Sánchez está convencido de que va a seguir a cualquier precio hasta 2027".

Sin embargo, de manera prudente, explica que queda "esperar a ver qué sale en los próximos meses".

"gobernar no es resistir"

¿Y qué pasa si sale un nuevo informe de la UCO? Dice que no podrán eludir, desde el Ejecutivo, la responsabilidad que tienen "y convocarán elecciones. Me imagino que cualquier noticia de ese tipo les va a obligar a posicionarse en la petición de una convocatoria de elecciones. Ellos sí pueden dejar caer el Gobierno".

Respecto a la postura de Coalición Canaria con la ley Bolaños o si llegan unos PGE que eludan el ministerio de Hacienda y Economía, dice Valido que están estudiando las posibles modificaciones en trámite de esa ley "antes de que llega al Congreso. Tomaremos posición cuando tengamos el documento definitivo. Veremos".

La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso no es demasiado optimista con todo lo que está ocurriendo. Y con los Presupuestos. Porque "gobernar no es resistir". Y, si mañana hay una moción de confianza, lo debatirán desde su partido. De hecho, dice que es un acto "reglado. Y hay que llevar un proyecto y probar un apoyo. Tomaríamos la decisión en base a ese debate. No podemos evitar esa votación".

"canarias no puede esperar más", indica sobre la situación crítica que atraviesan los menores no acompañados que llegan a las islas

En este momento de fragilidad e inestabilidad, indica, son prudentes. "Queremos ese debate. Y el voto de ese debate se tomará con los argumentos de unos y otros".

Valido tiene claro que todo lo que vaya saliendo y que salpique al Ejecutivo va a afectarles mucho. Porque "no hay una posición clara de ruptura de los partidos. Todos quieren mantener el espacio necesario por lo que pueda pasar mañana. La posición es compartida".

"Canarias no puede esperar más. Sánchez obvió absolutamente las dos llamadas del Supremo para los menores que tienen derecho de asilo. Con la información que le dan, trata de contestarme obviando su competencia con los menores", habla, por otro lado, en 'Herrera en COPE', respecto a la situación crítica que atraviesan en las islas por ese asunto.





Por último, denuncia en 'Herrera en COPE' que le parece "bochornoso que la representación de la soberanía popular, con la situación que tiene la gente, hayamos construido debates sobre familiares, sobre los amigos, sobre los suegros, sobre el novio de la presidenta madrileña. Es una falta de respeto a la ciudadanía".