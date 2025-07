¿Por qué no se venden souvenirs con la imagen de León XIV en las tiendas del Vaticano? El primer Papa en la historia con el que ocurre

Encontrar un souvenir con la imagen del nuevo Papa, León XIV, es una misión imposible. Cuando se han cumplido dos meses del inicio de su papado, no hay ni rastro de su imagen en las tiendas de recuerdos que rodean el Vaticano.

Los turistas que visitan la ciudad recorren los comercios de la zona sin éxito y los comerciantes repiten una y otra vez que no tienen ni rosarios, ni estampitas, ni llaveros, ni calendario o camisetas con la imagen del pontífice.

sin recuerdos de león XIV

El tema se ha colado entre 'lo que hace ruido' de 'Herrera en COPE', una sección en la que María José Navarro repasa cada mañana los temas que marcan la actualidad en las últimas horas.

EFE León XIV

En este caso, la colaboradora ha compartido con los oyentes la incredulidad de fieles y turistas. Hay quienes pensaron que, aunque en Roma no hubiera souvenirs, en el Vaticano podrían encontrarlo, pero no ha sido así.

Otros llevan días "intentando localizar algo y nada, es imposible". Pero, ¿por qué no se venden recuerdos con la imagen de León XIV? La respuesta la tiene la Santa Sede.

LA RESPUESTA LA TIENE LA SANTA SEDE

Según explican los comerciantes, la Santa Sede no ha concedido, por ahora, el permiso para difundir la imagen oficial del nuevo pontífice a los fabricantes de este tipo de recuerdos y, sin esa autorización, su distribución está terminantemente prohibida.

"Yo he preguntado a los que me suministran la mercancía y todos me responden lo mismo, que la Santa Sede no ha dado la autorización. Es el primer Papa en la historia que no la da", explica una vendedora, que no puede ocultar su asombro ante lo que se considera un hecho inédito.

EFE Souvenir con la imagen del Papa Francisco

Así es robert francis prevost

El pasado 8 de mayo, Robert Francis Prevost era elegido como el sucesor de Francisco. Prevost nació en el año 1955 en Chicago, Estados Unidos, 22 años más tarde entró en el seminario de la Orden de los Agustinos hasta que se ordenó sacerdote a los 27 en el año 1982.

No tardó mucho en marcharse a Perú como misionero, donde estuvo durante más de una década enseñando, ayudando en parroquias y prestando ayuda judicial, gracias a sus estudios en derecho. Su experiencia misionera terminó cuando le hicieron prior general de la Orden Agustina.

El Papa Francisco, muy amigo de la Iglesia misionera, decidió volver a enviarle a Perú, apenas un año después de ser elegido pontífice, esta vez con un cargo administrativo. Hace dos años, el Papa decidió acercarle al Vaticano y fue nombrado Prefecto del Dicasterio de los Obispos, el ministerio que ayuda al papa en la selección de obispos en todo el mundo.