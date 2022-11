La producción de fruta de Huelva, en riesgo: “Marruecos está haciendo una competencia desleal”

Francisco Javier Contreras es un agricultor de Lepe, en Huelva. Cultiva mandarinas, naranjas, frambuesas y arándanos y es el presidente de la cooperativa de la zona. Dice que los precios de la fruta han crecido un 13% en el último IPC pero que “en comparación con cuánto nos han subido los costes, es casi nada”. Además, Contreras intenta ser optimista, “cada fruta ha subido una cantidad y el consumidor puede elegir. Además, no solo de la compra vive el hombre y la cesta es lo que menos”. Hacer la compra hoy, es un 15% más caro que hace un año.

Pero a la subida imparable de los costes -entre un 25 y un 30%- se une la sequía. “Tenemos restricciones del 25% de agua e intentamos usar la menos posible. Pero la mejor consecuencia de la sequía que podemos esperar es una merma del rendimiento. De hecho, la producción ya está mermada”. De la peor, Contreras no se pronuncia.

Marruecos pone en jaque a los agricultores

Además, los problemas continúan por la competencia desleal que desempeñan algunos países como Marruecos. “Nosotros vendemos las frambuesas a cuatro euros el kilo, y ellos a algo más de dos”. Contreras dice que no tienen que pagar costes sociales ni que pagar los sueldos que son obligatorios en España. Además, no tienen que estar arraigados al territorio. “Echan todo tipo de funguicidas y pesticidas que están prohibidos en la Unión Europea, pero no en Marruecos. Luego disfrutan de las mismas condiciones que nosotros”.

Al final, el dinero que les llega a los agricultores dista mucho de lo que aparece en el supermercado. “A veces es un 30%, otras un 50 y otras un 40. Depende de los márgenes, el transporte y las distribuidoras.” Pero Contreras concluye con un mensaje a los consumidores: “hay que consumir producto español”. Somos el primer productor de frutas y hortalizas de Europa y el séptimo a nivel mundial. No podemos esperar esa posición.