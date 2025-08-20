Primeras reacciones tras la reapertura de la línea ferroviaria Madrid-Galicia: “Es una buena noticia, pero necesitamos que el servicio esté a la altura”

Tras meses de obras y limitaciones en el servicio, la línea ferroviaria Madrid-Galicia ha reanudado su funcionamiento completo. El restablecimiento de los trayectos supone un alivio para miles de usuarios que, durante el periodo de interrupción, se vieron obligados a realizar transbordos o a recurrir a otros medios de transporte. Renfe y Adif destacan que las mejoras permitirán una circulación más fluida y segura, mientras que los viajeros esperan que el regreso de la línea traiga consigo mayor puntualidad y comodidad.

El primer tren ha salido a las 17:10

En la tarde de hoy, Renfe ha restablecido el servicio de trenes entre ambas comunidades. A las 17:10 ha salido el primen tren desde la estación de Chamartín. Por otro lado, a las 17:25 ha salido el primer tren dirección Madrid desde Galicia. La Linterna ha podido hablar con los usuarios madrileños afectados por el comunicado de Renfe: “Llevábamos meses esperando este momento, el tren directo se echaba mucho de menos”, comentaba un viajero habitual que utiliza la ruta para trabajar en Madrid. Otros subrayaron el impacto en la vida cotidiana: “Tengo que volver a Galicia. He estado en Madrid de vacaciones pero tengo que volver a Galicia ya”, comenta Saúl.

Alamy Stock Photo Un tren de Renfe en la estación de Chamartín

A pesar de la satisfacción general, algunos recordaron que aún queda camino por recorrer: “La reapertura es una buena noticia, pero necesitamos que la puntualidad y la calidad del servicio estén a la altura”. Tras el restablecimiento de la línea entre la comunidad gallega y la capital, se abre un período en el que Renfe tendrá que responder frente al descontento general de la ciudadanía en relación al transporte español durante estos meses de verano.