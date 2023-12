¿Por qué el Estado no puede perseguir a un ciberdelincuente que acaba de atacarle?

Este año España ha recibido una media de tres ciberataques críticos al mes desde otros estados, es decir, medio centenar desde enero. Si nos olvidamos de su origen y atendemos solo a su gravedad, este tipo de incidentes, los más graves que se pueden producir, han crecido un 60 por ciento este año respecto a 2022. Los datos son del Centro Criptológico Nacional, que no pone paños calientes y advierte que si suben este tipo de agresiones es porque o somos más vulnerables, o hay un procedimiento de ataque que tiene éxito y no lo hemos sabido atajar.

En todo caso, lo que está claro es que en un mundo hiperconectado como el nuestro, la ciberseguridad es clave para nuestro país y, sin embargo, muy pocas veces está en la agenda política. A primera vista las cifras son preocupantes, pero lo que entendemos por incidente crítico, el periodista especializado en sucesos, Pablo Muñoz, explicaba en'La Linterna' que "Javier Candau, que es jefe de Ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional, que está adscrito al CNI, lo que dice es que hay varios elementos, por una parte, en ese organismo ha habido un sistema de denegación de servicios, y se compromete la imagen del país como país seguro y por otro, que te dejan las redes inoperativas, ahí puede haber compromiso de datos, como son los sufridos por los ayuntamientos de Sevilla, Jerez, Leganés, Castellón, la Diputación de Segovia, que te tiren la red, te hayan robado datos o no".

A pesar de que se sabe quién nos ataca, no se les denuncia judicialmente

El motivo por el que no se les denuncia judicialmente, o al menos de forma pública, si se sabe quién nos ataca, Pablo decía que "no puedes hacer ante un juzgado concreto ha sido este nuestro agresor y este es el gran problema que tenemos. El gran problema en la ciberseguridad es que nosotros no tenemos elementos concretos para poder atribuir a actores concretos ese tipo de ataques. Entonces, sabemos quiénes son, podemos intentar defendernos, pero no tenemos otro tipo de defensa".

En cuanto a la cantidad de ciberataques, no ya críticos, sino de todo tipo, que se producen en España, Pablo mencionaba que "han aumentado de 50.000 a más de 100.000. Los ciudadanos pueden entender que somos más vulnerables, pero es lo contrario, tenemos mejores herramientas para detectarlos. En este momento los mejores expertos nos dicen que tendríamos en torno a 200.000 porque tenemos un 80% que son ataques que somos capaces de detectar, porque tenemos mejores herramientas".

El reto de la ciberseguridad

Más allá de las cifras, el mayor reto en materia de ciberseguridad, "todos coinciden en lo mismo, no sabemos quién está al otro lado de la red, del teléfono... Es un problema de ciberseguridad en el sentido que tenemos gente que son capaces de coger nuestras credenciales, actuar como si fuéramos nosotros. Al otro lado de la comunicación hay personas que no saben quiénes somos, pero dan por hecho que somos nosotros y a partir empiezan a funcionar, intentan actuar, fallan una vez, dos, tres veces... Pero a la quinta y a la sexta van a actuar. El que recibe este correo entiende que el que lo recibe es una persona de tu misma red, por tanto, confiable, tú le das acceso y se complica porque va a llegar al resto de administraciones".