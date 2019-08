Ortega Smith se lleva un 'zas'por eliminar las subvenciones a los partidos políticos

Aunque durante el verano hayan escuchado sobre todo las declaraciones del matrimonio – que dicen que manda una barbaridad-, de vez en cuando también se pronuncia Mr. Smith, que es ese señor que habla tan alto… de la invasión musulmana que nos amenaza, y nosotros aquí entretenidos con una investidura. ¡Qué país!

Pues él va buscando sus huecos para contar sus historias y llamar la atención…de los medios: lo que se dice, marcar agenda. Los musulmanes, los inmigrantes… sus cositas. Ayer eligió los partidos. Que debió de pensar… “Javier, con esto te coronas”. Pues dijo que su partido propondrá que los partidos políticos no reciban subvenciones. Que deben financiarse con sus propios recursos, mediante cuotas de afiliados y donaciones. Pero que ellos van a seguir aceptando las subvenciones porque los otros tienen recursos “infinitos” y no van a rechazarlas porque no van a salir al ruedo (esta expresión es muy propia) con las manos atadas a la espalda y los ojos vendados.

Vamos a ver, Mr. Smith. La propuesta es demagógica, oportunista e hipócrita. Demagógica, porque en el supuesto de que exista un problema en la financiación de los partidos -que, salvo el de la transparencia, no consta- la solución es un poquito más compleja que la que propones. Basta ver lo que pasa en otros países. Pero bueno, las cosas, cuanto más simples, mejor eh. Oportunista, porque como hay que decir algo para salir en los medios, pues ahí vamos. Y porque igual tiene que ver que Vox es el que menos pilla de los nacionales… de los partidos, digo. E hipócrita, porque cuando uno de verdad se cree lo que predica, lo que debe hacer es dar ejemplo, asumiendo los riesgos que ello conlleva. Lo de la coherencia y eso.

Así que, por justificar que se deben eliminar las subvenciones a los partidos políticos y anunciar, a la vez, que cobrarán las suyas porque lo necesitan, el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, se lleva un … 'zas en toda la boca'.