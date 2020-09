El objetivo de Expósito para este nueva temporada: convertir a la "La Linterna" en líder de la radio española

Ángel Expósito tiene un objetivo claro: llevar a 'La Linterna' al liderazgo de la radio española. El director del programa afronta esta nueva temporada con mucha ilusión y con ganas de ofrecer a los oyentes la mejor radio en un momento tan crucial como el que vivimos. "Acabamos el curso pasado con un récord histórico de audiencia en 'La Linterna' y esta temporada queremos ser líderes en la franja de radio de la noche", cuenta Expósito en un vídeo exclusivo para COPE.es.

El comunicador apostará este año de una manera muy especial por la economía y la tecnología. "Queremos contar la economía ante la que se avecina para que se nos entienda. Queremos que nos den los auténticos expertos lecciones de economía real y nosotros trasladarla a nuestra audiencia. Y queremos también hablar de tecnología, porque esta locura del coronavirus nos ha transformado la vida y nos la va a transformar mucho más. Queremos aportar esa visión de la tecnología y de la ciencia también para que se entienda", ha señalado. Para el apartado económico, Expósito contará con voces tan autorizadas en este campo como las de Pilar García de la Granja, Ana Samboal, Yolanda Gómez, Fernando Fernández y María Jesús Pérez.

Pero no serán los únicos ingredientes. "Vamos a enfocar el haz de luz de 'La Linterna' hacia lo social, hacia la político - con incluso un poquito de humor - pondremos buena música y nos proponemos salir a contar las cosas hasta donde suceden. Queremos llevar el micrófono azul de COPE allí donde está la noticia y el interés. Porque queremos viajar. Lógicamente, cuando se pueda. Queremos viajar y hacer la radio en directo desde esos lugares a los que no viaja nadie. Lugares olvidados incluso por el periodismo tradicional. Queremos, en suma, seguir dando voz a los que no tienen voz con el mejor equipo imaginable de la radio española, que es el que me acompaña", explica.

Ángel Expósito enciende cada día La Linterna de 19 a 23.30 horas. A lo largo de esas cuatro horas y media de radio, Expósito te cuenta lo que está pasando, te explica por qué está ocurriendo y te da las principales claves para entenderlo. "La Linterna" es la suma de la información, el análisis y la opinión.

Una temporada más estaremos pendientes de explicarle al oyente lo qué ocurre y por qué ocurre. Por eso motivo este año vamos a prestar especial atención a la economía. Cada día a las 21.30 acercaremos la economía a nuestros oyentes. Todas las semanas, Sonsoles Ónega, Carmen Guaita, Mayte Alcaraz, María Jesús Cañizares y Mari Pau Domínguez pondrán su firma en "En Femenino Singular". Antonio Arraez, Alejandro Requeijo y Pilar García de la Granja serán, por su parte, los encargados de poner "El Foco" con los entresijos la información política y económica. Al tiempo de análisis se incorpora en esta temporada David Alandete. Junto a él estarán Jorge Bustos, Ignacio Camacho, Carmelo Encinas, Mayte Alcaraz, Antonio Arraez, Mari Pau Domínguez, José María Olmo, Fernando Jáuregui, y Nicolás Redondo entre otros. Julio César Herrero seguirá siendo el encargado de hacernos pensar cada noche planteando su "Tema Libre".

Pablo Muñoz y Cruz Morcillo nos acercan la crónica de sucesos, la salud lleva el nombre de Esteban Pérez Almeida, la Ciencia el de Jorge Alcalde, la historia tiene la firma de Emilio Sáenz Francés, el cine cine vienen de la mano de Jerónimo José Martín y la música la pone Belén Montes con sus "Tiempos Modernos".