Nerea Mateo, una española que ha recibido la vacuna de Pfizer en Reino Unido: "Estoy tranquila y contenta"

Una mujer de 90 ha sido la primera persona en el Reino Unido y el mundo en recibir la vacuna contra el coronavirus desarrollada por la farmacéutica estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNTech, informaron este martes los medios.

Margaret Keenan, de 90 años, fue filmada y fotografiada mientras se le administró la vacuna -en torno a las 6.30 GMT- en el Hospital Universitario de Coventry, en el centro de Inglaterra.

La otra protagonista es la enfermera que le ha inyectado la vacuna que se mostraba visiblemente orgullosa. El segundo paciente en recibir la dosis se llama William Shakespeare.

Ya sin cámaras, se ha administrado la vacuna Nerea Mateo. Una española que vive al sur de Inglaterra. Ella ha asegurado en 'La Linterna' que espera no arrepentirse.

Además, indicaba que era igual que cualquier otra vacuna en cuanto a forma de administración se refiere. "Casi ni la he notado, muy suave".

"Me llamaron ayer, me dieron cita para hoy y me han dado otra cita para dentro de tres semanas", relataba en 'La Linterna'.

Sobre los posibles efectos secundarios, contaba que ha pasado por un proceso: "Llegas allí y te pasan donde está el médico que te explica todo lo que debe explicarte. Los únicos efectos a corto plazo son como cualquier otra vacuna. A largo plazo, le he preguntado a los facultativos y no me ha dicho nada", indicaba.

De momento, Nerea decía en COPE mostrarse tranquila pero contenta. Trabaja en servicios sociales y se dedica a trabajar con gente con enfermedades mentales. "Al final sí somos prioritarios", afirmaba.

El director de 'La Linterna', Ángel Expósito, le preguntaba sobre qué le diría a aquellos que no se la quieren poner: "Esa conversación la he tenido en el trabajo con un compañero porque hay algunos que no se la quieren dar y siempre he dicho lo mismo. Ahora nos quejamos de que no la queremos. Es un poco miedo a lo desconocido. La gente está un poco asustada pero creo que va a ser el principio de una nueva normalidad".