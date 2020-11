El contundente mensaje de una paciente de Covid desde el Hospital: “No sabéis lo que es, me vi morir”

Belén Cueva Carbajal es uno de los casi mil pacientes ingresados por coronavirus en Asturias en estos momentos. Lleva once días en Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), a donde llegó ya en estado grave después de que, en un primer momento, diera negativo en la PCR y en el Centro de Salud pensaron que lo que tenía era una simple infección de garganta. Una semana después de los primeros síntomas, se sintió morir, llamó al 112 y una ambulancia fue a recogerla a la casa donde vive, sola, en Noreña. En la segunda prueba ya dio positivo y quedó ingresada en el hospital de referencia de la sanidad asturiana. Desde allí, desde la habitación 401A, ha contado en COPE Asturias su experiencia.

“Se me iba la vida”, resume Belén. “Por Dios, que la gente se conciencie. No podéis imaginaros lo que es”, insiste una y otra vez, tras el calvario que ha pasado en estas últimas semanas.

Y Belén sabe bien lo que es sufrir. A sus 66 años, es viuda y ha visto morir también a su hijo, Borja. Además, ha sufrido un cáncer linfático del que aun tiene secuelas. Pese a todo, no pierde la esperanza y en los últimos años se ha volcado con la asociación que cada verano trae niños saharuis a Asturias para que, durante unas semanas, puedan olvidarse del rigor de los campamentos de refugiados en el desierto.

Belén empezó a sentirse mal hace veinte días, tras una excursión con unas amigas a las cascadas de Oneta, en el concejo asturiano de Villayón. Asegura que guardaron todas las medidas de seguridad pero, al volver, notó una picazón en la garganta y después fiebre. Desde el centro de salud la enviaron a hacer una prueba PCR que dio negativo, por lo que supusieron que era una simple infección. Con antibióticos y paracetamol la mandaron para casa, pero la enfermedad no mejoraba y apenas unos días después acabó llamando al 112. Aún recuerda las palabras del médico que la atendió en el servicio de emergencias: “Señora no hable más, no la voy a dejar morir ahí sola, le mando una ambulancia ahora mismo”.

Cuando la ambulancia la trasladó al HUCA, una segunda PCR confirmó su positivo, el problema es que ya tenía una neumonía, agravada por sus problemas previos de pulmón como consecuencia del cáncer. Afortunadamente, once días después, el tratamiento al que la han sometido en el hospital parece estar dando resultado y hoy ya está pensando en volver pronto a su casa.

Tras lo que ha pasado en estas semanas, Belén sólo espera que su experiencia sirva de ejemplo para los que aún siguen sin tomarse en serio el coronavirus. “Que la gente se conciencie, distanciamiento, mascarilla y cuanto más tiempo en casa, mejor”. “Ya habrá tiempo para salir a tomar una sidra”, insiste, “cuidaros, no sabéis lo que es”.