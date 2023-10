López Miras: "Con Aragonès siento decepción, hablar e irte sin mirar a nadie es una incoherencia política"

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, criticaba este jueves en La Linterna con Ángel Expósito la actitud del presidente catalán, Pere Aragonès, al marcharse tras su intervención en el Senado. “Subir al atril, hablar y darte media vuelta e irte es una falta de educación en lo personal, y en lo político es incoherente, porque ha dicho que nadie escucha a Cataluña y los que se creen dueños de Cataluña no escuchan a nadie”, criticaba.

Cuando he llegado le he dado la mano y le he saludado como a todos, no es que haya sido especialmente simpático, pero si he sentido una decepción en lo personal”, se sinceraba el líder autonómico en los micrófonos de COPE.

Sobre el fondo del discurso del presidente catalán, López Miras asegura sentirse “impactado” por escuchar al líder catalán “decir que la amnistía sí o sí y que tiene que haber un referéndum”. “Ver en una Cámara de Representantes territorial a alguien dar por hecho que se va a vulnerar la Constitución de esa forma me ha sorprendido, porque lo ha dicho sin ningún tipo de duda”, concluye.

Por último, mantiene que “el acuerdo por la investidura está hecho, estamos asistiendo a un teatro. El problema no es que estén sometiendo a chantaje a la otra parte, es que hay un político dispuesto a someterse a ese chantaje. Es triste pero es así, los dos ganan”.





La ausencia de los presidentes socialistas



Para López Miras, “objetivamente” la ausencia de los presidentes socialistas en la comisión del Senado es “una falta de respeto a la institución”. “Cuando convocan a todos los presidentes y representantes del estado ordinario en sus comunidades autónomas no vamos a título personal, yo represento a 1.5 millones de españoles que viven en Murcia y hoy hay 3 presidente del PSOE que han privado a sus ciudadanos de voz”, lamentaba.

No obstante, el presidente murciano ha reconocido “entender que es difícil ir hoy a defender lo indefendible”. “Hoy se hablaba de la amnistía y de borrar los delitos de delincuentes, e ir al Senado a intentar defender algo que está haciendo tu jefe, entiendo que es difícil”.