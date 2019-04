Lluis Llach se lleva un 'Zas' por no predicar con el ejemplo

Este miércoles en 'La Linterna' de Ángel Expósito, el periodista y colaborador del programa, Julio César Herrero, ha propinado un '¡ZAS, en toda la boca!' al exdiputado de Junts pel Sí y cantante, Lluis Llach.

“Él sí sabe lo que es el exilio. Artista consagrado y referente de la Nova Cançó, algunas de sus canciones han sido himnos de no pocas causas. Es un tipo profundamente comprometido y un gran músico”, presenta Herrero a Llach.

Ayer abrió la boca, no para cantar sino para declarar en el supremo por el juicio del 1 de octubre. Acudió como testigo con un lazo amarillo, un reloj amarillo y unas gafas amarillas. “En fin, con todo lo que le da muy mal rollo a un artista. Pero es que por encima de eso él es independentista. De hecho, es presidente del Consejo Asesor para el Impulso del Foro Cívico y Social para el Debate Constituyente. O sea, un cargazo” asegura el periodista.

Pero este “no es de los que lleva sus principios hasta las últimas consecuencias”. Como el ex diputado de la CUP, decidió “responder a las preguntas a de la acusación popular, que llega ese señor de VOX que habla siempre tan alto, Javier Ortega Smith. Pero como Lluis Llach es muy de tener gestos, aprovechó para decir esto al presidente de la sala”.

Audio

“Vamos a ver Lluis. Si tus principios te impiden responder a preguntas, deberías ser coherente, no responder y asumir las consecuencias. Pero antes, igual convendría que revisaras un pelín aquello que te impide responder. Alguien pensará "y qué tiene que ver ser homosexual e independentista para responder a las preguntas de un abogado en un juicio". Y tú dirás: "esque ese señor que habla tan alto milita en un partido que combate el independentismo y es crítico con los homosexuales, o abiertamente homófobo". Ya. Pero es que al decir que no te hace gracia responderle estás diciendo que no estás de acuerdo con que te haga preguntas alguien que no piensa como tú. Y que te parece pertinente -aunque luego no lo hagas- vetar a quien disiente”.

Por ello, concluye Julio César Herrero: “Nadie mejor que tú sabe que eso es lo que caracteriza aquello contra lo que hay que luchar”.

Así que, por “manifestar su desacuerdo a tener que responder en un juicio a las preguntas de alguien que no piensa como él”, el ex diputado de Junts pel sí, Lluis Llach, se lleva un … “¡Zas! ¡En toda la boca!”