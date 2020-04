Julio César Herrero brinda un aplauso a la mujer que prefirió que se salvaran los más jóvenes antes que ella

Este viernes en 'La Linterna' el aplauso de Julio César Herrero ha sido para Suzanne Hoylaerts.

"¿Cuántas historias han visto, leído o les han contado de personas que tienen más de ochenta, noventa o hasta cien años que han superado el coronavirus? Como primero hemos contado que se cebaba con los ancianos ahora les contamos estas como si fueran milagros. Pues yo no les voy a contar una de esas.

Suzanne vivía en pueblo, a 40 kilómetros de Bruselas. Hace unos días, sintió que le faltaba el aire. Su hija la llevó al hospital. Ingresó con una neumonía.

Cada vez respiraba peor, hasta que los médicos le comunicaron que tenía coronavirus y que necesitaba de un respirador. Y Suzanne les dijo: “No quiero usar respiración artificial. Guárdenla para los pacientes más jóvenes. Yo ya he tenido una buena vida". Y a los dos días, falleció.

No fue un gesto de derrota; fue la manifestación más hermosa de haber completado una vida consciente, y plenamente hasta el final. Porque pienso que no hay gesto más altruista que el del donante; y aún más… el de quien entrega su propia vida para que la tenga otro. No se me ocurre una muestra de amor más grande y más puro. Probablemente sin saberlo, al tiempo que ella estaba diciendo a los médicos ‘hasta aquí’ le estaba diciendo a alguien que no conocía… ‘adelante’. Y eso, creo que se merece un aplauso, de todo corazón".