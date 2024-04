El motivo por el que a los padres de Edwin Arrieta no se les deja declarar en el juicio contra Daniel Sancho

En breve dará inicio en un tribunal de la isla tailandesa de Koh Samui el juicio contraDaniel Sancho, hijo del reconocido actor Rodolfo Sancho, quien enfrenta acusaciones por el asesinato del médico colombiano Edwin Arrieta. El joven es señalado de haber desmembrado el cuerpo de Arrieta y abandonado los restos en diversos puntos de la isla, en un intento por ocultar el crimen.

Más allá de la atención mediática que ha suscitado este caso, lo crucial ahora es el riesgo de una pena de muerte para el acusado. Sancho inicialmente confesó el crimen ante las autoridades, pero posteriormente modificó su versión, alegando que la muerte de Arrieta ocurrió durante una pelea en la que actuó en legítima defensa. El proceso constará de 14 sesiones, con interrupciones solo por la celebración del Songkran, el Año Nuevo tailandés.

El periodista especializado en sucesos, Pablo Muñoz, ha explicado a Expósito en 'La Linterna´ algunos de los detalles más destacados: “Lo primero que hay que decir es que los protagonistas no viajaron juntos a Tailandia. Daniel Sancho lo hizo a principios de julio, mientras que Edwin Arrieta llegó a Koh Phangan a finales, el 31, para pasar unas vacaciones con su amigo”.

¿A qué se enfrenta Daniel Sancho?

La Fiscalía tailandesa acusa a Sancho de asesinato premeditado, destrucción de documentación ajena y ocultación del cuerpo. Mientras que Sancho se declara no culpable de los dos primeros cargos, reconoce el último, que podría conllevar hasta un año de cárcel. La acusación particular, representando a la familia de la víctima, busca demostrar la premeditación y también aspira a una indemnización económica de 410.000 euros.

En cuanto a la defensa de Sancho, han decidido centrarse en las supuestas irregularidades cometidas por la Policía tailandesa durante la investigación para desacreditar el testimonio inicial de su cliente. También destacan la falta de hallazgo del arma homicida, un cuchillo descrito como de pequeñas dimensiones, que podría debilitar la hipótesis de premeditación. Muñoz ha explicado que “no hay mucho riesgo de que la pena de muerte se ejecute, porque normalmente suelen ser conmutadas por el Rey por cadenas perpetuas. Pero en ese caso no podría regresar hasta pasados, al menos, ocho años”.

La familia del fallecido

Uno de los puntos que más llama la atención es que a Sancho "le permiten" seguir dando entrevistas, “No le ponen trabas”, ha mencionado Muñoz. Además, en una entrevista reciente, Sancho se mostró optimista sobre suabsolución, argumentando que se demostrará que actuó en defensa propia. Mientras tanto, la familia Arrieta, representada por el bufete de abogados español, busca justicia para el fallecido y una condena para Sancho "aunque lo tengan que hacer a través de despachos de colegas tailandeses que han tenido que contratar para que sean ellos los que estén presentes en el juicio" Los padres de la víctima, Leovaldo José Arrieta y Ana Marcela Artega, no podrán declarar en la vista oral porque que el tribunal no ha autorizado que lo hagan telemáticamente desde Colombia.

Por otro lado, el seguimiento mediático del juicio se espera que sea masivo, con hasta quince unidades informativas de medios españoles en Koh Samui. El actor Rodolfo Sancho, padre del acusado, también ha viajado hasta Tailandia para acompañar a su hijo, aunque ha mantenido un perfil bajo evitando la tentación de convertirse en protagonista.



El destino de Daniel Sancho aún está en juego, con la posibilidad de enfrentar la pena de muerte en Tailandia. En caso de condena, el proceso de extradición a España presenta varios obstáculos legales y temporales. Sin embargo, las próximas 14 sesiones del juicio determinarán su destino y el cierre de este oscuro capítulo que ha sacudido a ambas familias y a la opinión pública.

