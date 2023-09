Juan Matías Gil, de Médicos sin Fronteras: "La situación en Lampedusa es caótica y se podía haber previsto"

Juan Matías Gil, coordinador de operaciones de rescates de Médicos Sin Fronteras, señalaba este lunes en La Linterna que la situación en Lampedusa es “caótica” y critica la falta de previsión del gobierno italiano: “Es generada, se podía haber previsto, es un país no con pocos recursos y se podía haber preparado para que las personas tuvieran condiciones dignas”.

Para el representante de la ONG, la crisis actual en la isla es “una mera situación política y no sucede lo mismo en Canarias donde la situación no es fácil”.

Apunta también Gil en COPE a la Unión Europea y la responsabilidad de cada uno de los estado: “En el momento el que se creó la Unión, cuando hay una situación problemática dentro de uno de los países miembros debería haber responsabilidad, obviamente Italia apunta a la UE y la UE hace no tanto como debería, hablamos de un país que a nivel general es de los que recibe menos solicitudes en proporción de la población”.









Una burbuja de humanidad

Explica el coordinador de rescates de MSF que “la esperanza de las personas es encontrar un espacio de tranquilidad, de humanidad, de libertad de oportunidades y de seguridad”. “Es un factor común de las personas que rescatamos, después de pasar por estas rutas encuentran un momento de esperanza cuando los rescatamos, una burbuja de humanidad y de esperanza”, añade a Ángel Expósito.

Recuerda Gil que en el mediterráneo central pasaron diversas operaciones, una europea que operó del 2015 al 2018 y rescató miles de personas, que se detuvo cuando uno de los partidos políticos italianos dijeron que no querían más esa misión. Y, ahora, “cortan el tráfico de estas personas”. “Volver a esto es una receta ya utilizada”, reprocha.









¿Cuántas devoluciones se producen?

Sobre los datos devoluciones, el representante de Médicos Sin Fronteras explica que son pocos “los que tienen éxito”, porque “repatriarlos es tener un acuerdo con los países de origen, y el único con quien tiene Italia es Túnez, con el resto no tienen acuerdos ni interés estos países de recibir a las personas que se han ido, no quieren que vuelvan, y terminan entrando ilegalmente en Europa con una carta en la que les dan 7 días para dejar el país, pero no tienen medios ni documentación para llegar a Europa”.



Recuerda así que hay un barco que llega este martes con 500 personas: “tenemos más de 20 nacionalidades a bordo, tienen el derecho individualmente de pedir protección internacional por las situaciones que viven en sus propios países, por lo que han sufrido también en los países de tránsito”, comenta. Por último, asegura que “tienen una gran esperanza de tener una oportunidad de vida que les pueda dar un futuro mejor” a esas 500 personas.