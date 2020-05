Juan Andrés, el científico español que nos ha devuelto la esperanza después de varias semanas

Tenía dudas sobre cómo contarles esto. Les podría decir que es sobre un científico español que estuvo trabajando un tiempo en Ginebra y que luego se fue a Estados Unidos. Pero en ese caso, quizá lo interpretarían como “en fin, otro científico más que se ha tenido que ir porque en España no se les cuida”. Y no es eso.

Así que pensé que podría explicarles que la historia va sobre un madrileño de mediana edad, que hizo un máster en Farmacia por la Universidad de Alcalá de Henares, que le apasiona la ciencia, que ficho por una empresa que no tiene más de diez años y que puede convertirse en millonario. Pero supuse que quizá interpretarían esto como una historia personal y dirían “pues estupendo por él y que le vaya bien”.

Entonces se me ocurrió que podría enfocar la historia por lo cerca que puede estar la nueva vacuna contra el coronavirus. Y dirían, “fíjate la ciencia que avanza una barbaridad”. Así que me dije “no, no”. Mejor vamos a hablar de que un español está a punto de conseguir la vacuna que lleva persiguiendo medio mundo. Y ustedes pensarán: “Qué orgullo. Un español. Si es que no nos valoramos como debemos”. Y les insuflaría patriotismo.

Así que me levanté a hacerme un café y, mientras esperaba, pensé: “Mira tú. Hay un tipo que no conozco de nada, que se llama Juan Andrés y que me ha devuelto la esperanza después de varias semanas”. Y decidí que es así como quería que interpretaran esta historia. Y acabé.