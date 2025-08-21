COPE
David Soria, en COPE: "LaLiga tendrá que dejar a Ángel Torres avalar, no podemos jugar todo el año con 13 futbolistas"

El portero del Getafe propuso que se permitiera a los fichajes jugar con una cautelar hasta que se cierre el mercado y sobre su renovación aseguró que "no habrá ningún problema".

Entrevista a David Soria en Deportes COPE
