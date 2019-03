José Manuel Franco se lleva un 'Zas' por no aceptar que Ciudadanos no quiera pactar con ellos

Este jueves en 'La Linterna' de Ángel Expósito, el periodista y colaborador del programa, Julio César Herrero, ha propinado un '¡ZAS, en toda la boca!' al secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco. El candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha declarado que no va a pactar con Ángel Gabilondo, el candidato socialista a la Comunidad de Madrid, si se da la circunstancia. Algo que no ha sentado nada bien a Franco.

Según el secretario socialista de la región, Aguado “ha perdido su espacio político y que quiere recuperarlo a costa de los socialistas”. Replica el colaborador de La Linterna: “¿Y eso qué tiene que ver con las declaraciones de Aguado? Pues nada”.

Franco ha continuado asegurando que el PSOE tiene “140 años de historia” y que llevan demasiado tiempo "de lucha por las libertades, la democracia, la justicia social" como para que ahora intenten "excluirles". “¿Y eso qué tiene que ver con la decisión de Aguado? Pues nada”, repite Herrero

El secretario general del PSOE de Madrid ha tachado también la decisión de Ciudadanos de “falta de respeto” porque es la gente la que debe decidir el día 26 de mayo quién debe gobernar. A lo que responde Herrero: “¿Y eso qué tiene que ver con que Ciudadanos haya dicho que no piensa pactar con el PSOE? Pues nada”.

Por ello, el periodista reflexiona: “La falta de respeto igual es decir una cosa y hacer otra. La falta de respeto con los electores es hurtarles el legítimo derecho a que sepan dónde va a ir su voto en caso de que su formación no resulte ganadora. Que Ciudadanos intente conseguir votantes socialistas no sólo es normal; es, seguramente, lo que se espera. Y otra cosa: si un partido no quiere pactar con el tuyo te excluye de sus opciones; que son suyas. ¿No?”

Así que, por “calificar de ‘falta de respeto’ la legítima decisión de Ciudadanos de no pactar con Angel Gabilondo”, el secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, se lleva un … “¡Zas! ¡En toda la boca!”