Jon Uriarte señala la opinión de Felipe VI y Letizia sobre los dos amigos de Leonor del besamanos

El comunicador de COPE, Jon Uriarte, se adentraba de lleno este viernes a analizar la que ha sido una de las imágenes más virales, si no la más viral, de este 12 de octubre en España: el final del besamanos real. Un instante en el que el encuentro entre la Princesa Leonor y sus dos compañeros de la academia ha provocado las risas de Felipe VI y la Reina Letizia. Pero, ¿qué piensan los monarcas de esos dos jóvenes? El periodista vasco lo explicaba en La Linterna.

“Fue un breve momento pero está generando ríos de tinta”, comenzaba la sección He Visto Luz el subdirector del programa, Rubén Corral. “El instante en el que dos compañeros de la Princesa Leonor en la Academia General Militar de Zaragoza pasaron por el besamanos, y eso generó risas y sorpresa en la Familia Real. Al fin y al cabo, esto pasa siempre, los padres siempre quieren saber quiénes son los amigos de sus hijos”, reflexionaba.





Uriarte: "Parece que eran amigos especiales para Leonor"



Bromeaba Corral con que, para hablar de tema amistad, el indicado es precisamente Uriarte, “que caía mejor a los padres y a las madres que a sus propios amigos”. Por eso, la primera pregunta es: ¿qué es un amigo? Ambos recordaban un monólogo del humorista malagueño Dani Rovira en el que aseguraba que “un buen amigo es el que lo sabe todo de ti y sigue queriendo ser amigo tuyo, a pesar de todo. El que se ha sentado conmigo a comer tofu con lechuga me tiene ganado para toda la vida”. “Si aguanta eso, que yo no lo hago ni por mi mejor amigo, tú y yo hemos ido a comer y... No hemos comido eso”, ironizaba Corral.

Asi, Jon Uriarte subrayaba en La Linterna tras las imágenes del besamanos es que “lo que sí parece es que esos dos amigos eran muy especiales para la Princesa Leonor, de esos que están dispuestos a pasar un mal trago por ti”. Eso sí, bromeaban ambos comunicadores con que de momento Felipe “no ha llegado a decir “os acompaño al 'disco pub'”, pero las risas ya se las han llevado, aunque sea en este caso”.

Qué opina Felipe y Letizia de los amigos de Leonor



“Es verdad que los padres vigilan el tema amigos, el tema amigas, porque al principio todo el mundo puede parecer encantador”, advertía el comunicador vasco de COPE que, recordaba, “hay que decir que a veces madre y padre creen que el amigo formal es el que no lo es y viceversa, no detectan”. No olvidan ambos periodistas que “puedes estar a punto de ser mayor de edad, como es el caso de la Princesa, estar en una academia militar, que cuando estés con tus amigos siempre serás su 'nene' su 'nena'”.

Por último, el periodista vasco ha señalado cuál es la opinión de los monarcas sobre los dos jóvenes con los que han compartido risas este jueves en el momento viral: “Por lo que parece el Rey y la Reina consideran que estos dos chicos son amistades adecuadas para sus hijas”, concluye Uriarte.