Jon Uriarte habla claro sobre la receta de Iñaki Urrutia para la paella: "Es como se hace excatamente"

En Benidorm han decidido frenar por completo la guerra de las sombrillas. En esta ciudad costera se van a empezar a imponer importantes multas a quien decida plantar su sombrilla de madrugada para reservarse el sitio. Esto es un problema que no tiene Jon Uriarte, al menos según Rubén Corral, que ha comentado que “es tan blanquito que en lugar de una sombrilla tiene que usar una carpa de circo”. Pero esta es solo una de las muchas guerras del verano.

El ayuntamiento de Benidorm ha dejado claro que no se puede reservar un sitio en la arena, por lo tanto, hay que volver a acostumbrarse a buscar hueco cuando llegas, como se ha hecho toda la vida. Esto es algo que ilustró muy bien Dani Rovira en uno de sus monólogos: “Llegamos y está la playa petada. Menos mal que para eso está tu madre que no tiene miramientos, ella abre la sombrilla y sin mirar a los lados la clava como si fuese Armstrong llegando a la luna”.

Esta decisión de multar a los madrugadores ha generado mucha disputa en Benidorm, pero ya se sabe que con el calor se subraya en algunas personas las ganas de meterse en peleas, como cuenta Gila en uno de sus monólogos: “La otra noche salía del cine con mi mujer. Había tres individuos como tres armarios dándole una paliza a otro más pequeño, así que decidí intervenir. Le pegamos una paliza entre los cuatro...”.

Es importante subrayar que la mayor parte de estos madrugadores tienen ya cierta edad, algo que, según Santiago Segura, no puede ser casualidad: “Todos los españoles se pasan la vida llegando 20 minutos tarde al trabajo, pero cuando se jubilan son los primeros en llegar todas partes. Yo creo que lo hacen para chotearse de los que están ahí pringando”.





Las guerras veraniegas más populares

Otra de estas guerras veraniegas es la que se libra en los desayunos de los hoteles, porque hay quien se levanta tan temprano que cuando llegas tú ya no queda nada. Esto, en palabras de Uriarte se debe a que “los horarios del desayuno están adaptados a las horas de los guiris”. Para este tipo de situaciones, JJ Vaquero tiene un sistema infalible: “Yo salgo del hotel, compro un pastel en una pastelería, me meto en el buffet y pongo el pastel en la mesa, luego me dedico a reírme de como la gente lo ve y se dedica a buscarlo”.

Aunque para guerras de verdad las que se montan a la hora de hacer una paella con mucha gente, y es que cada uno tiene una manera distinta de confeccionar este tradicional plato, en el caso de Iñaki Urrutia su receta consiste en “Lo primero es hacerla con fuego de leña, luego, los ingredientes que tiene que llevar son: Arroz, pollo, conejo, judía verde, caldo y... garz... gargamel, gafas, no, ¡Garrofon, hijo de Arathorn! También puede llevar caracoles y alcachofas, pero, si le pones algo más, mueres”.

Es curioso como la gente tiene prisa por madrugar en verano, pero a la hora de llegar al trabajo es impuntual, como cuenta Eugenio en uno de sus chistes: “Son un jefe y su empleado hablando, el jefe le dice al empleado que está muy orgulloso del empleado porque ha conseguido llegar puntual a la oficina, y le pide a este que al día siguiente haga lo mismo, pero, si puede ser, duchado, peinado y sin el pijama”.