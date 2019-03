Jon Uriarte: ''este 8 de marzo te presento a mis mujeres favoritas''

Jon Uriarte analiza con Ángel Expósito una de las noticias más importantes y destacadas del día, pero a través de su particular visión de las cosas. Porque todo, hasta lo más serio, tiene su versión alternativa y, por qué no, surrealista. Sobre todo cuando la LINTERNA alumbra la actualidad y es Uriarte quien se encarga de seguir el haz de luz. Bueno, todo esto ha quedado muy bonito pero en realidad hace lo que le da la gana.

El 8 de marzo no es el día de la mujer, sino el día de las mujeres. Cada una de ellas vive la jornada de diferente manera tal y como viveN en el resto del año. Cuando nadie se pone en su nombre tras una pancarta, ni dónde a maneras cuando pelean en el día a día. Jon Uriarte ha hecho un recordatorio de algunas mujeres.

No queremos dar ni nombres, ni perfiles empezando por los tiempos en que la mujer ni siquiera parecía la vida social o profesional, y eso que podía darle al marido sopas con ondas en su curro. Por ejemplo, la mujer de Colombo.

Obviamente vivimos en un lado del mundo donde existe machismo, pero no de grosor de otras tierras y por supuesto de otros tiempos. Eso no impide que se hicieran series en las que quedaba claro que una mujer no tenía otra opción que estar al servicio de un hombre, aunque fuese mentira. En este 8 de marzo queremos dedicarle tiempo a las madres coraje. Esas que el hombre por lo que sea ni está ni se le espera y ellas deben sacar adelante a los hijos, por ejemplo la madre de Forrest Gump.

Otro gran tipo de mujer es la que pasó la guerra. Y como es natural, en 'La Linterna' hemos querido dedicarle un hueco a algunas frases célebres de la abuela de 'Las chicas de oro'. La gran Sophia Petrillo. Y otra mujer es la que no necesita príncipes azules para que la defiendan. Se basta ella solita incluso cuando tu marido es el mismísimo Bruce Willis y estás en 'La jungla de cristal' porque hay que arrear a un tonto peligroso, ya le arreará ella.

Pasemos ahora a la forma natural de entender las relaciones con el otro sexo y el respeto a la persona. No hace falta ser talibán de lo políticamente correcto, ahora a las mujeres que no se asustan de ciertas palabras. Hoy nos quedamos con otro tipo de mujer. La que nos pone los puntos sobre las íes y además es cómica, con lo cual es genial. La gran Carmen Machi que imagina lo que sería si nosotros fuesemos mujeres por un mes con todo lo que eso conlleva.