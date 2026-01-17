Pedro Martín, especialista arbitral de Tiempo de Juego, analiza el penalti sobre Mbappé en el Real Madrid-Levante: "Toca la pelota lo justo"

El Real Madrid se impuso este sábado al Levante (2-0) gracias a los goles del francés Kylian Mbappé, de penalti en el minuto 58, y de Raúl Asencio, de cabeza en el 66, en un partido marcado por los pitos que recibió el conjunto blanco por parte de su afición.

EFE Los jugadores del Real Madrid celebran el gol de Mbappé ante el Levante

enfado en el bernabéu

Los malos resultados recientes fueron el detonante del enfado, tras perder en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona (3-2) y ser eliminado en octavos de final de la Copa del Rey contra el Albacete (3-2) en un lapso de ocho días en los que, además, Álvaro Arbeloa tomó el relevo en el banquillo tras la marcha de Xabi Alonso.

penalti

Hacia el minuto 56, Dela derribó a Mbappé dentro del área tras un pase al espacio de Arda Güler. El francés se adelantó la pelota justo antes de que el central se fuese al suelo. El balón se habría ido, casi seguro, por línea de fondo, pero el defensa acabó derribando al delantero del Real Madrid.

Imagen del penalti de Dela sobre Mbappé en el Real Madrid-Levante

El propio jugador francés transformó la pena máxima y empezó a encaminar la victoria merengue que se completó con el tanto de Asencio poco después a la salida de un córner.

polémica

El especialista arbitral de Tiempo de Juego, Pedro Martín, señaló que para él fue "penalti claro": "Mbappé toca la pelota lo justo para provocar el penalti. Es un penalti claro".

Pedro Martín, al término del encuentro, acabó poniendo un 5 al árbitro Sesma Espinosa: "El resto ha pitado faltas que no debía".

El portugués Luis Castro, entrenador del Levante, dijo que el penalti a favor del Real Madrid, que transformó el francés Kylian Mbappé, "cambió el partido, la transición ofensiva del Real Madrid era una de las situaciones peligrosas para nosotros, pero perdimos un balón y en transición nos hicieron daño".