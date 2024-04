No hay duda de que, durante este mes de abril, no hemos dejado de hablar del País Vasco. Sí, piénsalo, por una cosa o por otra, esta comunidad autónoma no ha dejado de estar en boca de todos, y, el broche final, ha sido con estas elecciones.

De los resultados no te vamos a hablar, porque ya lo hemos hecho a lo largo del día de ayer y de hoy, cuando se han reposado mucho más. No, te vamos a hablar de esa tendencia que hay de hablar de todos los vascos desde que comenzó abril hasta que está terminando. Y, por supuesto, lo hacemos con nuestro vasco favorito: Jon Uriarte.

Sí, el mismo decía que hemos tenido un mes muy vasco, empezando por la Copa del Rey y acabando por la formación de gobierno. Él mismo marca el límite en esa "afluencia de vascos en Andalucía, en esos días previos a la final" explicaba.

Más tarde, dio paso a la campaña electoral, que comenzaba fuerte y se recrudeció cuando al candidato del PNV, justo antes de un debate en EiTB, le rociaban con un spray que le hizo visitar el hospital. "Ahí se empezó a hablar del voto útil y de que el PNV igual rascaba otros votantes" decían Uriarte y Expósito.

Luego, hablamos, sin lugar a dudas de la gabarra y de esa celebración del Athletic en la ría. Una imagen difícil de olvidar, teniendo en cuenta que habían esperado 40 años para que eso ocurriese.





"Las elecciones se solapaban con Puigdemont, y luego se fue tornando hacia el norte" explicaba Uriarte. Y entre broma y broma, ha aprovechado para contar una anécdota hasta ahora secreta de Expósito en el País Vasco.

Lo que le ocurrió a Expósito cubriendo las elecciones en el País Vasco

Sabes de sobra que, en estas elecciones, Ángel Expósito ha llevado a cabo un programa especial analizando minuto a minuto las votaciones y el resultado. Sin embargo, no son ni mucho menos las primeras elecciones vascas que el director de La Linterna cubría, y Jon Uriarte ha querido recordar cómo fue cuando ambos las cubrieron directamente en el terreno.

Y es que Expósito acompañó a Uriarte a votar a su colegio electoral y, por supuesto, la mayor parte de los votantes le conocían. Por eso, desconcertados, no entendían qué hacía allí el comunicador, y sospecharon que se había empadronado en el País Vasco y votaba ahí.

"Tú votaste conmigo en unas elecciones" le recordaba Uriarte, a lo que él respondía que "la gente me decía 'pero, Expósito, ¿tú votas aquí? Esa es muy buena" recordaba.

"Vas a retransmitir todo aquello y creen que eres uno de los que vota" expresaba Uriarte, una anécdota que ahora ambos recuerdan con mucho cariño.

"A ver cómo empieza mayo"

Ya sabes que Uriarte, con mucho humor y tirando de diferentes sketches de televisión, explica la realidad de nuestro país. Por eso, quería traer de vuelta una canción hecha por Vaya Semanita, ese programa de la televisión vasca, que retrataba a la perfección parte del pensamiento independentista.

??¿Hay un cambio de tendencia en el voto del País Vasco? Las cuatro claves que explican el resultado de Bildu ?? https://t.co/HMOB94JloK — COPE (@COPE) April 22, 2024

"Ahora queda esperar a que se forme gobierno, aunque hay algo muy español, como cuando llega el puente de la Constitución, los días libres te cambian la perspectiva política" decía Uriarte. Y es que en dicha canción se explicaba con humor cómo aprovechaban las fiestas nacionales aunque no creyesen en el Estado.

Como decía Jon Uriarte, abril ha sido un mes muy "saturado de temas vascos, a ver lo que queda y cómo empieza mayo" a lo que Expósito recalcaba que empezará con las elecciones catalanas. Sin duda, atendiendo a la realidad, hay noches electorales para rato.