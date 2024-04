¿Hay un cambio de tendencia en el voto del País Vasco? Las cuatro claves que explican el resultado de Bildu

El País Vasco es una comunidad peculiar en España. Es la comunidad con menos paro del país, la segunda con mayor renta per cápita y goza de un régimen fiscal único, junto a Navarra, el llamado concierto económico.

Sin embargo, es la comunidad en la que más huelgas ha habido en el último año, hay una grave crisis en la sanidad pública de la región, hay desigualdades sociales y económicas, y con todo ello, la intención de voto en la Comunidad se la reparten prácticamente al 70% fuerzas nacionalistas o separatistas.

Cerca de dos millones de vascos estaban llamados a las urnas este domingo para elegir la nueva composición de la Cámara de Vitoria durante los próximos cuatro años.





Y como pasa siempre, no hay elecciones regionales que no salpiquen Pedro Sánchez y que no dejen varias lecturas interesantes. Por eso, hoy en La Linterna, analizamos el panorama que se abre tanto en el País Vasco como en España tras los primeros comicios de este 2024.

Ayer fue una noche electoral en la que todos los partidos que obtuvieron representación estaban contentos, a pesar de que algunos bajaron respecto a los comicios anteriores. El PNV resiste y continúa siendo el partido más votado, obtiene 27 escaños (cae 4 respecto a las elecciones de 2020).

Bildu obtiene un resultado histórico y sube 6 escaños situándose en 27. Empata con los nacionalistas. Tercero, el PSE se da por satisfecho porque sube dos escaños y se sitúa en los 12. Delante del PP que sube uno y se queda en los 7.

Sumar salva el cuello con un escaño tras la escisión de Podemos, que se queda fuera (los de Iglesias sacaron 6 escaños en 2020), y Vox mantiene su escaño por Álava.

Teniendo en cuenta que la mayoría absoluta está en los 38 escaños, todo se va a quedar como estaba hasta ahora. Es decir, volveremos a ver una coalición PNV-PSE.

Que haya ganado el PNV en número de votos es la solución más cómoda para Ferraz porque -con el ascenso que llevaba Bildu- se han quitado de encima el marrón de tener que dar explicaciones ante un hipotético pacto con los herederos de ETA. Además, pactando con el PNV se aseguran que los nacionalistas vascos seguirán apoyando a Sánchez e ignorando al PP.

¿Está cambiando algo en el País Vasco?

Los herederos de ETA han subido 46.000 votos respecto a las elecciones forales. Si lo comparamos con los nacionalistas, el PNV tiene un problema de desgaste evidente después de tantos años gobernando.

Si dejamos a un lado al PNV y comparamos a Bildu con los socialistas, conviene destacar que los herederos de ETA han ganado en zonas como Eibar, un feudo tradicionalmente socialista, o en Ermua, donde siempre ha ganado el PSE de forma aplastante.

Ahora bien, toda esa subida de Bildu no se explica solo con la caída de Podemos. Seguramente, también estén pescando votos socialistas. Un perfil de votante joven que en unas generales votaría al PSOE, pero que en las autonómicas se decantan por los abertzales. ¿Significa esto que estamos ante un cambio estructural en el País Vasco?





Rafael Leonisio, doctor en Ciencias Políticas y profesor en la UNED, explica estos cambios de tendencias en La Linterna. Para empezar, nos contaba que la tendencia, sin lugar a dudas, está cambiado. "Hay indicios de un cambio, viendo los resultados, es cierto que el electorado socialista y abertzale que antes no sumaban entre ellos, ahora sí parece que pueda haber habido algún tipo de trasvase de voto. Puede que un socialista haya votado a Bildu, porque si no no se explica con los votos solos que capte del espacio de Sumar y Podemos o de la abstención" empezaba diciendo.

"Es un cambio sociológico, Bildu atrapa y va más allá de la izquierda tradicional y empieza a captar votantes plurales de la izquierda" aseguraba en La Linterna. Eso sí, no se atreve a decir si se trata de un cambio efímero, o que perdurará en el tiempo. Porque sí, son muchos los jóvenes que han optado por Bildu, y puede que, conforme vayan creciendo, abandonen esas ideas abertzales.

¿Deben preocuparse PSOE, PP y Sumar?

Está claro que la suma de votos de nacionalistas y abertzales debe preocupar a los partidos tradicionales que tienen peso a nivel nacional, que cada vez pierden más votos en el País Vasco.

"El PSOE ha subido dos escaños, pero es poco respecto a las anteriores. Han perdido 15.000 votos y no ha sido el primer partido en ningún municipio, incluso en sus viejos feudos ha sido tercero en algunos. El PSE no ha llegado al 15% de los votos, tienen que preocuparse si su intención es volver a ser el primer partido de la izquierda en Euskadi" explicaba este experto.

Lo mismo pasa con Sumar, que ha conseguido solo un escaño. "El escaño de Sumar es de IU, este espacio que revolucionó el sector a la izquierda del PSOE se ha quedado donde estaba, es curioso que no supieron calcular, no tienen relevancia, pero no quiere decir que no vaya a tener ninguna relevancia mediática. Será un escaño que se quede un poco olvidado" explicaba el doctor en Ciencias Políticas.

Algo más positivo ha sido el resultado para el Partido Popular, que, por primera vez en años, consigue subir en votos. "Es la primera vez que la tendencia se rompe, el PP en Euskadi necesita buscar un discurso propio más allá del terrorismo y puede tener una oportunidad de seguir creciendo. El PP puede subir y aprovechar una nueva tendencia, si llega a gobernar España, sobre todo" sentenciaba.