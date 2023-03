Expósito saca los colores a Jon Uriarte al recordarle su pasado profesional antes de la radio: "¿Es verdad?"

El director de La Linterna, Ángel Expósito, sacaba los colores a su compañero Jon Uriarte este martes al recordarle durante el programa su pasado profesional antes de trabajar en la radio. Todo ello en la sección que protagonizan ambos comunicadores de COPE llamada 'He visto luz' en la que, en esta ocasión, han querido recordar el pasado, concretamente el pasado mediático de España: cuándo llegaron los televisores a nuestro país y cuánto costaba cada uno.

“En la feria de muestras de Barcelona Philips mostró, por primera vez, una televisión en España. 14 de marzo de 1948, hoy hace 75 años. Vamos a recordar qué supuso la tele en nuestras vidas”, comenzaba introduciendo el presentador de La Linterna en una sección llena de nostalgia, referencias a la carta de ajuste, incluso a cuándo y por qué se produjo el boom de las televisiones en España.





Expósito y el pasado de Jon Uriarte



Pero si algo ha llamado la atención ha sido la pulla que le soltaba el director del programa a Uriarte nada más comenzar la sección. Un detalle sobre el pasado del comunicador de COPE que le ha sacado los colores en directo. Descubre cuál es escuchando el siguiente audio.

Audio









Eso sí, Uriarte ha intentado salir del paso mientras Expósito, entre risas, le ponía en aprietos preguntándole si lo que había dicho era correcto: “¿Es verdad lo que he dicho o no?”. Su compañero trataba de negarlo pero, finalmente, tiraba precisamente de un recurso televisivo, ya que la ocasión lo brindaba: “Pasopalabra”.





El origen de la televisión en España



“Figuran como participantes más de 50 naciones que convierten a la de Barcelona en una de las principales ferias del mundo. Los diversos pabellones extranjeros permiten apreciar los volúmenes de los artículos de las industrias internacionales”. Así sonaba el día que se celebró la feria y llegó a España la primera tele, pero no fue hasta el año siguiente, 1949, cuando se empezaron a vender, por lo que, para verlas, había que ir al NODO, comc se escuchaba este martes en La Linterna.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La única cadena, TVE, que estaba de pruebas y tardó. En 1956 había ya por fin 600 televisores en España, casi todos en la zona de Madrid, y cada uno costaba 50.000 pesetas, más que un piso en la capital, y en una época en la que ir al cine costaba 2 pesetas. Un momento que se reproducía en el primer capítulo de la serie 'Cuéntame lo que pasó'. “Así arrancaba el primer capítulo, y no es para menos, porque mucha gente tenía que bajar al bar del barrio o a casa del vecino para verla”, comentaba Uriarte.









La anécdota de Expósito con su hermana y un arañazo



Por su parte, Ángel Expósito recordaba que la carta de ajuste “terminaba con unas imágenes de Franco y con el himno de Franco”. “Las famosas rayas de colores que las nuevas generaciones no han conocido, ni las antenas encima del aparato”, añadían. Ambos han querido homenajear también a la 'locutora de continuidad' encargada de presentar los programas que iban a continuación. . “Yo me acuerda de la tele que teníamos en casa cuando era niño, una Philips precisamente. Es más, recuerdo un arañazo en mi careto que me hizo mi hermana Yoli porque le cambié de canal. Luego me vengué”, recordaba el comunicador de COPE.