Narciso Michavila, presidente de GAD3: "El debate sobre Bildu y ETA ha españolizado las elecciones vascas"

El presidente de GAD3, Narciso Michavila, ha pasado este lunes por 'Herrera en COPE' para hacer un análisis de los resultados de las elecciones vascas, en las que el PNV empató a escaños con Bildu, pero podrá gobernar gracias al apoyo del PSE. A juicio del sociólogo, "el debate de esta última semana sobre ETA ha tenido influencia". De hecho, lo único que ha hecho esto, ha dicho, es "españolizar la campaña vasca y que el PP haya superado expectativas".

Paradójicamente, ha asegurado Michavila, a quien ha beneficiado esta "españolización es al PNV, que podrá contar con el apoyo del PSOE para gobernar". Considera que los análisis hay que verlos "a largo plazo" pero no tiene ninguna duda de que Bildu "podía haber ganado en escaños".

Ha apuntado que en GAD3 "siempre tuvimos a PNV por encima". Ha explicado que "Bildu ha tenido un gran resultado" pero también ha explicado que no ha tenido mejor resultado porque "el mundo abertzale no asumió el principio de realidad". Un principio que sí tuvieron que asumir las víctimas de ETA.

"Que no haga ese proceso de duelo de asesinato y asuma el principio de realidad, de que para poder actuar democráticamente y sus ideas sean elegidas, tiene que reconocer la realidad y es que la inmensa mayoría de la sociedad vasca está deseando pasar página. Igual que en Cataluña, ellos quieren pasar página del procés. Hasta que no reconozca que hubo asesinatos y que eso solo produjo dolor, también a presos suyos, Bildu no estará democráticamente legitimado", ha explicado.

Sobre los resultados del PP, considera que "le ha perjudicado mucho Bildu" y es que muchos de los votantes "conservadores" cambiaron su voto para el PNV. "Si en las generales hubo una parte de la población que tenía miedo a un gobierno con Vox y cambió el voto al final, en País Vasco había mucha gente que tenía miedo a Bildu".

¿Qué debemos esperar en las elecciones catalanas?

En este sentido, ha hecho un análisis de lo que puede llegar a ocurrir en las elecciones catalanas, donde comienza la campaña electoral este 26 de abril. Michavila ha explicado que allí Sánchez "tendrá su primera alegría electoral En cuatro años" porque desde entonces "todo han sido derrotas del PSOE". Pese a que en País Vasco mejorara, "no es una victoria".

"En Cataluña le irá bien, pero a Sánchez se le puede complicar la gobernabilidad, porque a Bildu le puede dar más cosa que a PNV y en el caso de Cataluña, es muy difícil poder contentar a ERC, a su PSOE y a Puigdemont a la par y eso es lo que puede condicionar bastante la legislatura y que puede tener impacto en las elecciones del 9 de junio", ha analizado.