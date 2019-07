Jon Uriarte: ''COPE te recuerda otros casos imprevistos del directo''

Jon Uriarte analiza con Mamen Vizcaíno una de las noticias más importantes y destacadas del día, pero a través de su particular visión de las cosas. Porque todo, hasta lo más serio, tiene su versión alternativa y, por qué no, surrealista. Sobre todo cuando la LINTERNA alumbra la actualidad y es Uriarte quien se encarga de seguir el haz de luz. Bueno, todo esto ha quedado muy bonito pero en realidad hace lo que le da la gana.

Cuando se hacen las cosas en directo puede pasar de todo. No hay periodista que no haya vivido un momento que no puedas controlar porque está sucediendo justo en ese instante, no es lo mismo contarlo que vivirlo y convertirte tu mismo en la noticia. En este repaso de cosas que suceden en directo, no se pueden controlar y hay de dos tipos, las que te suceden en la calle o las que ocurren en los estudios de la emisora. “Son cosas del directo” es una frase que se usa mucho en la radio y en la tele y en los dos sirve para justificar cosas imprevistas o también errores.

En directo te puede pasar, que suene en antena un intento de robo y como lo evitan o puedes no escuchar nada, y lo decimos de forma literal. La red en directo da sorpresas a cualquiera y da igual que seas veterano o novato. En este repaso a cosas que suceden en directo debemos hablar de la audiencia ya que también se llevan sorpresas. Podríamos seguir, pero quedémonos con un memorable momento que combina confusión, invitado inesperado y necesidad de salir como fuera del paso.