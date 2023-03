El histórico comentario de Rajoy que ha desatado las risas de Expósito en directo: "Grandioso Mariano"

El director de La Linterna, Ángel Expósito, no podía contener la risa este miércoles al recordar, junto a Jon Uriarte, un momento histórico del que fuera ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Así, el comunicador de COPE lo calificaba de “grandioso” y es que ha querido recordar grandes momentos parlamentarios tras las dos jornadas de debate este martes y miércoles con la moción de censura de Tamames.

“Ya sabes lo que pienso del espectáculo de estos días en el Congreso de los Diputados. No es la primera vez que vivimos momentos surrealistas, la verdad. Y eso que el listón está muy alto. Para recordar algunos de esos momentos increíbles en el parlamentarismo español tengo a Jon Uriarte que, tal y como dijo Tamames, es más plasta que Sánchez, Yolanda Díaz, Patxi López y Rufián juntos”, comenzaba introduciendo el director del programa.





El comentario de Rajoy que desata las risas de Expósito



“Como todos andan a tortas, uno se va del grupo, uno vuelve... Pena que no haya sido una moción de censura con algo más de poesía. Antes de que la moción de censura a Mariano Rajoy saliera adelante la poesía sí que reinaba en el hemiciclo”, comentaba Uriarte, antes de dar paso a uno de los momentos más recordados del ex presidente en sede parlamentaria. Si quieres saber cuál es, escucha el siguiente audio.

“Grandioso Mariano”, sentenciaba Expósito, que no podía contener las carcajadas. “Es de los mejores momentos que he visto yo, qué tiempos”, añadía el colaborador de La Linterna. “Luego vino lo que vino, claro, el tractor desapareció”, comentaba por su parte el director del programa.





El comentario de Tamames que ha gustado a Expósito



Pero si en algo se han centrado ambos comunicadores ha sido el discurso del candidato de la moción, Ramón Tamames. “He visto luz y he entrado”, eso no lo ha dicho Tamames que lo he escuchado, pero lo ha pensao. Qué error no decirlo”, comentaba Uriarte. “Pese a ser una oda al surrealismo esta moción de censura nos ha dejado también sus momentos como, por ejemplo, uno de Tamames tras la breve contestación del presidente del Gobierno”, añadían.

En ese momento daban paso a uno de los momentos icónicos del candidato este martes:“Que el presidente del Gobierno acaba de terminar su primera intervención en el debate y ha sdio 1 hora y 40 minutos, en ese tiempo Asimov explicó la historia, ya no sólo de la República Romana, sino también del Imperio Romano”.

MADRID, 22/03/2023.- Varios diputados de Vox rodean al profesor Ramón Tamames (i) durante el receso previo a la votación en la segunda y última jornada del debate de la moción de censura que impulsa Vox, con Ramón Tamames de candidato, contra el Gobierno del socialista Pedro Sánchez, este miércoles en el Congreso de los Diputados. EFE/Chema Moya









Un detalle que, reconoce Expósito, le ha encandilado: “Me encanta de Tamames que las citas históricas demuestran un nivel y una cultura enciclopédica...”, aseguraba el director de La Linterna. Así, Jon Uriarte apuntaba por su parte que la parte seria es lo que menos le ha gustado, “pero la irónica ha sido brillante”.