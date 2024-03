La hipótesis oculta que manejan los medios ingleses sobre la desaparición de Kate Middleton: "La han liado"

Dos meses. Esos son los que lleva sin hacer una aparición pública Kate Middleton, princesa de Gales, que se retiró de su agenda pública a causa de una cirugía abdominal. Así lo detallaba la Casa Real Británica, que no ofrecía más información sobre su estado de salud, y que se limitaba a explicar que, en cuanto estuviera recuperada, retomaría sus compromisos.

Sin embargo, todo se empezó a torcer cuando, después de semanas, no había ningún tipo de señal de la princesa. Lejos de acallar rumores, desde el Palacio de Kensington aseguraban que la princesa se encontraba bien, pero se negaban a dar prueba de ello y facilitar algún tipo de fotografía. Algo que cambió cuando varias agencias tomaron una instantánea de la futura reina en el coche con su madre.

Una foto que no convenció del todo al público, y que empeoró cuando desde la cuenta oficial de los príncipes de Gales, publicaron otra con motivo del Día de la Madre en Reino Unido. Hasta ahí podría haber sido todo normal, si no fuera porque enseguida se detectaron fallos de edición que indicarían que la foto no es actual.





Como la preocupación por Kate Middleton no hacía sino crecer, la propia princesa se apresuró a decir que la había editado ella de manera amateur. Una explicación que no convenció prácticamente a nadie, y que ha hecho que los rumores y teorías sigan creciendo en torno a la "desaparición" de la futura reina.

Pero, ¿qué está pasando realmente? ¿Cómo está viviendo esta crisis la Casa Real Británica? Para entenderlo, hablamos con la experta en la Familia Real Británica, Ana Polo.

La hipótesis oculta que se maneja desde Reino Unido

Infidelidad, problemas de salud mental y hasta problemas en su matrimonio, son algunas de las hipótesis que se manejan en torno a la desaparición de la princesa, pero nadie sabe realmente qué está pasando. Hace apenas unos días salieron unas fotos de un coche en el que supuestamente iban Guillermo y Kate, aunque a ella no se le veía la cara.

Los fotógrafos que la tomaron, no podían asegurar que se tratara de Kate Middleton, y eso hacía que aumentaran los rumores en torno a su desaparición. Sin embargo, hay una hipótesis que barajan desde ahí y están intentando tapar. Se trata de una histerectomía, una operación que consiste en la extirpación de ovarios y útero.

"Le hicieron una intervención muy complicada, no debe poder andar" empezaba diciendo Ana Polo. Y ella iba más allá: "por la foto que vimos del coche, creo que le dan cortisona porque tenía la cara muy hinchada, creo que la foto era antigua porque está hinchada, y creo que es una mujer muy insegura, muy obsesiva con su imagen y no está en su mejor momento, no quiere mostrarse al público de una manera imperfecta y la han liado con esta foto" decía.

Por lo que explicaba, Kate se parece "mucho a Diana" y tiene una obsesión enorme acerca de su imagen, por lo que ha adelgazado mucho en estos últimos años y no quiere aparecer en el ojo público como alguien hinchada o distinta de lo habitual.

Un 'annus horribilis' para Carlos III

Lleva menos de dos años de reinado y, aun así, no está siendo un buen periodo de reinado para Carlos III. Por no hablar, por supuesto, de que a él le detectaron un cáncer no hace tanto. Y es que, según esta experta, Carlos III (no solo tiene el nombre "maldito" de Carlos), sino que no se parece en nada a su madre.

"Es una monarquía que ha dado una imagen de chapuza detrás de otra, hay que tener en cuenta que se han encontrado con un fenómeno muy nuevo con el aluvión de redes sociales" explicaba Ana Polo.





Y se debe en parte, también, a que tiene un equipo que no sabe gestionar este tipo de polémicas. "Carlos es todo lo contrario a Isabel, es muy caótico, no acaba nada, es difícil que siga un horario...Y se rodea de mucha gente que le dice que sí a todo, pero no le asesoran bien, sobre todo en temas de comunicación".

"Uno de los problemas es que Guillermo siempre ha estado tan harto que han hecho dos cortes paralelas que no se hablan entre sí, los dos equipos no se coordinan. Guillermo acabó tan harto de los que rodean a su padre, quiso crear su propio equipo, pero se rodeó de gente sin experiencia en Casa Real que han cometido muchos errores" sentenciaba.