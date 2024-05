Un hematólogo advierte de la donación que más necesitan los hospitales y pacientes españoles: no es la sangre

Más de 30.000 infectados y cerca de 3.000 fallecidos. Es en lo que se cifra el escándalo de las transfusiones de sangre contaminada que sacude el Reino Unido. Durante décadas, el servicio público de Sanidad y el gobierno británico habían encubierto cómo se había expuesto a miles de pacientes a infecciones de VIH y hepatitis C, sobre todo, en las décadas de los 70 y 80.

La investigación judicial, que se ha llevado a cabo durante los últimos 5 años, ha determinado esta semana una verdad terrible, que las infecciones y muertes de pacientes no fueron un “accidente”, sino que podrían “haberse evitado mayoritariamente”. ¿Por qué se produjeron esos contagios? ¿Qué pudo fallar?

Es lo que le preguntamos en La Linterna al doctor Luis Larrea, hematólogo y presidente de la Sociedad Española de Transfusiones. Para empezar, este doctor nos explica que, en nuestro país, las transfusiones y donaciones son totalmente seguras. "Hay un nivel de seguridad altísimo que hace que podamos estar completamente tranquilos" decía.

Lo que pasó en Reino Unido, advierte, es algo que ocurrió en el pasado y que, a causa de grandes avances médicos, no podría repetirse. "Pasaron muchas cosas, creo que habría que explicar el contexto, hablamos de hace bastantes años, en los 70, la parte más gorda fue hacia 1980. Se tomaron ciertas decisiones que igual no se debieron tomar que disminuyeron la seguridad de las transfusiones, se podía haber evitado con una mejor toma de decisiones que no se hicieron, y eso es lo que ha salido ahora" explicaba.

Un proceso seguro y sin complicaciones

Seguro que, a lo largo de tu vida, has dado un paseo por tu ciudad y te has encontrado con un autobús ambulante de donaciones de sangre. O con un cartel en un hospital o centro de salud que pide donaciones. Puede que no seas tú, pero alguien de tu entorno cercano ha hecho donaciones.

Pero, ¿sabes exactamente cómo es el proceso desde que se dona sangre hasta que llega a los hospitales? Pues el doctor nos lo explicaba, porque cree que en general "hay un gran desconocimiento" sobre este proceso.

"Hay una cadena transfusional con buenos profesionales. Todo empieza en lugares de colecta, donde ciudadanos anónimos donan sangre altruistamente, hay médicos que deciden si son aptos o no para la transfusión, estos donantes se les difiere en el tiempo, se someten a diversos análisis de muy alta seguridad, y lo que se hace es rechazar toda esa sangre que puedan llevar cosas que transmitan enfermedades a través de las transfusiones" decía.





"Si a un donante se le cataloga que no puede donar, no dona, y si por lo que sea cualquier unidad llega a los centros de transfusión y da positivo o se sospecha, directamente se tira" explicaba.

La necesidad de otra donación

Luis Larrea, hematólogo y presidente de la Sociedad Española de Transfusiones, explicaba en La Linterna que a través de la sangre siempre se pueden transmitir muchas enfermedades. No solo hepatitis B o hepatitis C, sino "muchos bichos que últimamente están asediando, el virus del Nilo occidental, la enfermedad de Chagas, vamos haciendo pruebas para evitar su propagación a través de la sangre" expresaba.

Sin embargo, cree que hay que lanzar un mensaje acerca de futuras donaciones, porque no solo es necesario donar sangre. "Somos autosuficientes en sangre, hace falta que sigan donando, son personas maravillosas" comenzaba diciendo.

"Hace falta más donaciones de plasma, estamos intentando aumentar para tener más medicamentos provenientes de donantes españoles" expresaba este doctor.

Dicho queda, es necesario que la población se conciencie sobre la necesidad de donar plasma, para poder seguir teniendo avances médicos.