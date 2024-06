Gran debut de España el pasado sábado ante Croacia en la Eurocopa que se está disputando en Alemania desde el viernes. Los de Luis de la Fuente vencieron por 3-0 a Croacia gracias a los goles de Álvaro Morata, Fabián Ruiz y Dani Carvajal.

Después de la primera jornada, el combinado nacional es líder del grupo, con los mismos puntos que Italia que derrotó, no sin apuros, a una Albania (2-1) que se adelantó en el marcador en el primer minuto de juego.

El choque ante Croacia dejó un dato curioso: España perdió la posesión después de 111 partidos. Anoche, durante el tramo final de Tiempo de Juego con Joseba Larrañaga, el exjugador internacional y actual comentarista Fernando Morientes, analizó esa estadística: "Y no pasó nada, ¿no?". Escucha el argumento completo de Morientes en el audio que aparece justo a continuación.

La última vez que España perdía la posesión en un encuentro fue contra Alemania en un partido disputado en el estadio de Balaídos de Vigo en noviembre de 2014 y que se llevó el equipo germano por 0-1, tal y como recordó nuestro compañero Pedro Martín.

Además, en los últimos partidos de competición en los que España perdió la posesión del balón, en ambos casos consiguió la victoria: Ante Alemania en la final de la Eurocopa de 2008 y ante Croacia en el debut en la Eurocopa de 2024.

Debate de la posesión

Esta circunstancia de la posesión fue tema de conversación en la rueda de prensa de este lunes del guardameta español Unai Simón. El portero del Athletic le resta importancia a este dato y se centra principalmente en conseguir la victoria: "Me quedo con que supimos interpretar muy bien momentos del partido. La primera parte fue muy buena y en la segunda, con 3-0, nos juntamos en bloque medio para que no pasasen cosas y eso también es entender el fútbol. No siempre vas a ganar la posesión, no siempre vas a tener más control de la pelota que el rival. Se trata de ganar los partidos, con 5 por ciento de posesión o con 95" .

En el programa especial de este lunes de la Eurocopa con José Luis Corrochano estuvo el técnico Pepe Mel y también habló de esta circunstancia: "No necesitamos esa posesión de balón que parecía ineludible. España tiene un equipo muy compensado y divertido de ver".

La mente ya está puesta en Italia

Tras la victoria el pasado sábado ante Croacia, el siguiente encuentro de los nuestros será el jueves 20 de junio a las 21:00h frente a Italia. El conjunto italiano también consiguió la victoria en el primer choque ante una Albania que se llegó a poner por delante en el marcador, pero finalmente perdió (1-2).

Por tanto, el partido del jueves servirá para conocer el que será seguramente el líder del Grupo B. Cabe recordar que pasan los 2 primeros de los seis grupos, y los cuatro mejores terceros.

Italia tuvo que remontar el tanto albanés en el primer minuto. EFE.

Anoche se pasó por los micrófonos de Tiempo de Juego, el exdelantero internacional Fernando Morientes. Morientes, durante su intervención también analizó la cuestión de la posesión.

"Y no ha pasado nada, ¿no?", señalaba Morientes al hablar de haber perdido el control del balón en detrimento de Croacia. "No necesitas tanta posesión teniendo a jugadores como Lamine y Nico que tiran para adelante y que están diseñados para hacer daño a su lateral".

