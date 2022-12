¿Hasta cuando seguirá subiendo el Euribor y las hipotecas?: "España lo va a pasar peor que Alemania o Bélgica"

Este lunes el Euribor ha superado el 3%, lo que puede suponer a partir de enero una subida de 1.900 y 3.200 euros anuales para una hipoteca media de 150.000 euros. Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo? Una pregunta que ha respondido en La Linterna la periodista especializada en temas económicos Pilar García De La Granja, que avisa que España aguantará peor el chaparrón de la subida de tipos de interés en las próximas semanas.

Según explica, la subida del Euribor y de las hipotecas seguirá “hasta que dejen de subir los tipos de interés, y no parece que vayan a bajar a corto plazo”. Apunta, así, que mas bien parece lo contrario, “el BCE ya ha avisado de que hasta la inflación no se acerque hasta el 2% no van a dejar de subir los tipos de interés aunque eso suponga una recesión, lo que afectará más a los países que no tengan ahorro”.









Por ello, lamenta que en España se haya penalizado el ahorro. “Se han penalizado los fondos de pensiones, se ha subido el IRPF, no se ha deflactado la inflación en el IRPF...”, argumenta. Según García De La Granja, “todo lo que suponga tener un colchón en una familia media para poder soportar una crisis se está penalizando por una decisión política. “En lugar de sacar a la gente de la pobreza hasta la clase media se está generalizando el que todo el mundo sea más pobre, y por eso lo vamos a pasar peor que los alemanes, los holandeses o los belgas”, concluye.





El Euribor, en el nivel más alto desde 2008



El euribor ha superado hoy el 3 por ciento. Se sitúa en su nivel más alto desde diciembre de 2008. En la mañana de este lunes el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha asegurado que en los próximos meses habrá más subidas de tipos de interés a un ritmo de medio punto. La semana pasada la presidenta la entidad, Christine Lagarde, también se mostró muy agresiva en sus previsiones sobre próximas alzas en el precio del dinero. Habrá mano dura hasta que empiece a doblegarse la inflación.









Así que cabe esperar que siga elevándose el euribor, que es la referencia más utilizada en los créditos hipotecarios a tipo variable. Una mala noticia para los ciudadanos a los que toque revisar su crédito en las próximas semanas. Las cuotas mensuales de una hipoteca media (180.000 euros a 25 años con un diferencial del euribor más un punto) aumentarán en 300 euros, hasta rozar los 950 euroos. La buena noticia es que las personas que tienen ahorros pueden conseguir una mayor rentabilidad por su dinero.

Además, el índice Ibex 35 ha cerrado la sesión del lunes en 8.136 puntos, con una subida del 0,30 por ciento. Los inversores han comenzado a buscar oportunidades después de tres semanas bajistas consecutivas. Pero nadie abandona la prudencia. Han cerrado con ganancias Repsol, Inditex, las acereras, Telefónica y las empresas gasistas y eléctricas. La Unión Europea ha alcanzado un acuerdo para imponer un tope al precio del gas de 180 euros megavatio hora. La medida tendrá efecto a partir de la segunda mitad de febrero. Esta tarde se negocia en los mercados a 112 euros.