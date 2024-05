Uno de los grupos que se ven afectados por la brecha digital en España es el de nuestros mayores, aunque, según los últimos estudios parece que se reduce poco a poco. Y es que cuando los medios de comunicación hablan de brecha digital se refieren a la desigualdad en el acceso, uso o impacto de las Tecnologías de la Información.

Una desigualdad puede producirse por criterios económicos, geográficos, de género, de edad o culturales. Pero, ¿por qué ahora son mejores internautas nuestros mayores? ¿Qué amenazas siguen encontrando?





¿Qué franjas de edad usan más la tecnología?



El divulgador tecnológico Mario Yáñez explica en La Linterna que hay que distinguir por segmentos de edad y por el tipo de uso. Y es que, en general, el uso de internet hasta los 65 años supera el 96% de la población. Incluso en el segmento de 55 a 65 años es del 98%. “Luego baja al 74% entre los 65 y los 75 y se desploma al 47% en mayores de 75 años como es lógico”, apunta.









“Además, a medida que pasan los años, la brecha se reducirá por evolución natural”, comenta. ¿El motivo? Dentro de 50 años los nativos digitales de hoy que dominan las tecnologías serán los mayores con más capacidades digitales.





Las amenazas a las que se enfrentan los mayores en internet



Yáñez explica a Expósito que, además del phishing, suplantaciones de identidad, virus o malware (que ya sufrimos todo), “se suma la falta de práctica y de habilidades digitales”. “Esto lo vemos en algunos detalles como no bloquear el teléfono, el uso de contraseñas demasiado sencillas u obvias o el exceso de confianza en las notificaciones recibidas”, explica el colaborador de La Linterna, que recuerda que ya mencionó en otro programa que “los ciberdelincuentes usan el miedo y las prisas como refuerzo de estás técnicas y sumado al acoso continuo hace que tengan más éxito con los mayores”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Mario Yañez, divulgdor tecnológico y colaborador de La Linterna









Así, recomienda que para aquellos que tengan personas cercanas, pidan ayuda para configurar los dispositivos que usen. “Para aquellos que se sienten con más ganas de aprender o de informarse de los riesgos y también de las ventajas, hay un sinfín de talleres y cursos que imparten organismos y empresas como Policía Nacional, las Telcos, compañías de seguros o bancos e instituciones como el INCIBE, Cruz Roja o asociaciones de internautas que nos van a enseñar a manejarnos con soltura en la red”.

Unos conocimientos que, eso sí, sería sólo de “lo básico”, como aprender a identificar ofertas falsas y fraudes, a distinguir webs fiables de aquellas que no, a entrenarnos para actuar con calma y con astucia cuando recibimos esa llamada o SMS que nos pide nuestros datos o dinero o a mantener protegido nuestro móvil con buenas contraseñas, etc. También a saber a quién dirigirse en caso de duda o problemas: La Policía, el teléfono 017, webs de ayuda y ONGs, etc.









“Hay que poner foco en la formación y la información y tenemos que garantizar que llega a todas las personas para alcanzar un nivel básico pero suficiente para beneficiarnos de todo lo que nos está trayendo la tecnología”, concluye.