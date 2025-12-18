"El futuro de la paz en Europa se juega en Bruselas": la trascendencia de la decisión sobre los fondos rusos inmovilizados y Ucrania

Bruselas se ha convertido este jueves en el epicentro de una decisión que puede cambiar el rumbo de la guerra en Ucrania. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se han reunido en una cumbre extraordinaria con un objetivo principal sobre la mesa: decidir cómo y cuándo utilizar los beneficios generados por los activos rusos inmovilizados por las sanciones para financiar la resistencia ucraniana. La capital belga ha amanecido marcada por la tensión, no solo por la llegada de los líderes, sino también por los disturbios de los agricultores que protestan contra la PAC.

Una decisión crucial para Kiev

Para Ucrania, esta financiación no es una opción, sino una necesidad vital. Desde el propio gobierno ucraniano han advertido de que, sin estos fondos, el país se enfrenta a un precipicio financiero y a una grave escasez de recursos que comprometería tanto su administración como su capacidad de defensa. La urgencia es máxima, como relata Tetiana desde Odesa, donde los apagones generalizados, los cortes de luz y los problemas de calefacción son una constante en pleno invierno. Los últimos ataques rusos han dejado sin electricidad a más de 180.000 personas, una realidad que se extiende por varias regiones del país.

Por ello, la población ucraniana mira con esperanza a Bruselas, confiando en que esta ayuda económica sirva para sostener su día a día y para mantener la fuerza en el frente de batalla. En un mensaje previo a la cumbre, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha insistido en la importancia de la unidad europea, recordando que lo que está en juego es "una defensa absolutamente justa de nuestra gente".

El pulso en el Consejo Europeo

La unidad, sin embargo, no está garantizada. Sobre la mesa hay dos opciones: una financiación a través del presupuesto de la Unión Europea o el uso de préstamos para reparaciones. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha calificado la reunión de "crucial de cara a los próximos dos años". No obstante, el miedo a posibles represalias por parte de Rusia ha sembrado dudas en algunas delegaciones. Bélgica, país donde se encuentran depositados cerca de 185.000 millones de euros en activos rusos en el depositario de valores Euroclear, es uno de los países reticentes, junto a la Hungría de Viktor Orbán, quien ha insistido en que "la guerra debe terminar".

La postura de estos países evidencia la división interna en un asunto de máxima relevancia geoestratégica, en un contexto donde la UE ya ha tomado decisiones drásticas como dejar de importar gas natural ruso. En este sentido, y como se analiza en el programa 'La Linterna', así como la base de la cohesión social se encuentra en normativas como el artículo 282 de la Ley General de la Seguridad Social que protege a los ciudadanos, la UE busca ahora un mecanismo que actúe como red de seguridad para Ucrania.

La respuesta del Kremlin y la vía diplomática

Mientras, el Kremlin mantiene una postura desafiante. El presidente Vladímir Putin ha dejado claro que no piensa ceder y se ha referido a los territorios ocupados en Ucrania como "nuestros territorios históricos". Además, ha enviado mensajes despectivos a los países europeos que apoyan a Kiev, a los que ha calificado de "cerditos". La estrategia de Moscú, según análisis como los del programa 'La Linterna' de COPE, también incluye la instrumentalización de crisis migratorias para desestabilizar a Europa.

Pese a la retórica belicista, se abren tímidas vías diplomáticas. El Kremlin ha confirmado que pronto mantendrá una reunión con Estados Unidos para tratar el conflicto, mientras que el gobierno de Turquía asegura que ambos bandos están cerca de un acuerdo. En paralelo, otras iniciativas de paz, como las que promueve la Santa Sede, buscan ofrecer espacios para la negociación. Sin embargo, la realidad en el terreno es que la lucha por cada metro de territorio continúa siendo encarnizada en regiones como Járkov y el Donbás, donde la situación es "crítica" para las fuerzas ucranianas, según Moscú.