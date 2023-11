Expósito se sorprende al oír el mote con el que le bautiza Manolo Lama: "No, eso es para los libros"

El director de La Linterna, Ángel Expósito, se sorprendía y se echaba a reír este viernes al escuchar en directo el mote que le había puesto el narrador de Tiempo de Juego, Manolo Lama. Y es que ambos se han enzarzado en un cruce de “bautizos” el uno al otro después de una ocurrencia del periodista deportivo respecto al pilo de Moto GP, Jorge Martín.

Todo ello durante el avance de La Linterna de la información deportiva que, como cada día, arranca a partir de las 20 horas y 30 minutos. No obstante, Lama protagoniza un avance con los principales temas de la jornada poco después pasadas las 19 horas. Es en ese momento cuando ambos comunicadores de COPE han bromeado con cuál podría ser el apodo tanto de uno como de otro. Y no es la primera vez que Expósito sorprende con un mote durante el programa.









Ya hace poco menos de un año se atrevió con el ahora esposo de la socialité Tamara Falcó, Íñigo Onieva, después de que se hiciera pública la infidelidad antes de la boda. Incluso explicaba el director de La Linterna en una ocasión que él pudo llegar a tener en su juventud.





Manolo Lama pone mote a Expósito



Así, en el avance de los deportes de La Linterna, Lama hacía mención a Jorge Martín, piloto madrileño de MotoGP y que es conocido en el mundo del periodismo deportivo como "Martinator", un apodo que parece gustar al director del programa, que respondía entre risas: "Me encanta lo de Martinator, Jorge Martín Martinator". "Cómo mola macho", añadía, antes de poner su propio alias al narrador de Tiempo de Juego: "Manolo Lamaneitor".

El piloto de Moto GP, Jorge Martín, en boxes , durante los entrenamientos libres / EFE









Pero el periodista deportivo, lejos de quedarse callado, contraatacaba con un mote de su propia cosecha: "Me gusta, Exposithor". El comunicador de COPE se partía de la risa a la vez que corregía a su compañero: "No, Exposithor es una cosa para poner el libro". "Bueno, es que tú estas para ponerte en un sitio y que te vean", respondía Lama.





Por qué Expósito no tuvo mote de joven



El tema de los motes ya lo abordaron tanto Ángel Expósito e Israel Remuiñán el pasado mes de mayo a raíz de un momento de una entrevista de Pilar García Muñiz: “Me imagino que con este mote que tienes, tú siendo electricista, tu campaña electoral no será... corriente”, bromeaba la presentadora de 'Mediodía COPE' entre risas. Israel Remuiñán recogía el guante: “Menos mal que no llamaron por teléfono al 'Perchas', porque les habría colgado”.

Audio









Los motes suelen ponerse en el colegio y te persiguen toda la vida. En cuanto te bautizan tus amigos, ya se te conoce así siempre. Remuiñán le ha preguntado a Expósito si él tenía algún mote. “No, no estaría vivo”, advertía el director de La Linterna mientras especificaba que “no estaría vivo el que me lo puso”. Donde también se generan motes es en la pareja: 'Bichito', 'Ratita', 'Ranita'... “A ti seguro que estas cosas romanticonas te gustarían”, aseguraba Remuiñán, “sí, claro, tengo una pinta de que me guste a mí lo de 'el ratita'”, contestaba con ironía Expósito.