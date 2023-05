Ángel Expósito desvela el motivo por el que no tenía un mote en el instituto: "El que me lo puso..."

Aunque parezca una broma, en las listas electorales de Albillos, Burgos, el número 1 y el número 4 no aparecen con sus nombres de pila, sino con sus motes: el 'Chispas' y el 'perchas'. De esta forma aparece en el registro y en el Boletín Oficial de la provincia, ya que nadie les conoce como Alberto Abajo y Jesús Ángel Santamaría, sus nombres reales.

En La Linterna de COPE, Ángel Expósito e Israel Remuiñán han recordado el momento en el que Pilar García Muñiz hacía un chiste a el 'Chispas' durante una entrevista en directo: “Me imagino que con este mote que tienes, tú siendo electricista, tu campaña electoral no será... corriente”, bromeaba la presentadora de 'Mediodía COPE' entre risas. Israel Remuiñán recogía el guante: “Menos mal que no llamaron por teléfono al 'Perchas', porque les habría colgado”.

El tema de los motes no es único en los pueblos, también sucede en los barrios. Coque, personaje de la serie 'La que se avecina', enumeraba a sus compañeros de adolescencia: la Chusa, la Calipo, el Papa frita, el Miguelón... Expósito no podía contener la risa, mientras que Remuiñán dudaba que alguno de estos motes pudiera triunfar como candidatos de un partido político. “¿Por qué no?”, se preguntaba Expósito, “Los hay peores, el Coletas”.

¿Por qué no tenía un mote Expósito en el instituto?

Los motes suelen ponerse en el colegio y te persiguen toda la vida. En cuanto te bautizan tus amigos, ya se te conoce así siempre. Remuiñán le ha preguntado a Expósito si él tenía algún mote. “No, no estaría vivo”, advertía el director de La Linterna mientras especificaba que “no estaría vivo el que me lo puso”. Donde también se generan motes es en la pareja: 'Bichito', 'Ratita', 'Ranita'... “A ti seguro que estas cosas romanticonas te gustarían”, aseguraba Remuiñán, “sí, claro, tengo una pinta de que me guste a mí lo de 'el ratita'”, contestaba con ironía Expósito.